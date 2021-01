publié le 21/01/2021 à 17:22

Et voilà une excellente nouvelle pour les fans de La Chronique des Bridgerton. La série de Shonda Rhimes diffusée sur Netflix aura droit officiellement à une saison 2. Le compte officiel de la plate-forme a publié l'information dans la journée du 21 janvier.

"Nous renouvelâmes", peut-on lire dans le tweet illustré par certains moments marquants de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton. Plus encore, "la production de la saison 2 démarrera au printemps !" De quoi nous faire espérer à la diffusion des prochains épisodes d'ici la fin 2021, pour des retrouvailles avec le couple formé par Daphné et Simon, les nouvelles chroniques mondaines de Lady Whistledown et l'arrivée d'Héloise dans la bonne société londonienne en tant que "débutante".

Dans un communiqué, Lady Whistledown explique aussi aux fans de la série : "L'auteur de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine. Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes". Ce qui veut dire qu'Anthony est donc bel et bien prêt à rencontrer un nouveau grand amour, après sa passion avortée avec Siena.

La Chronique des Bridgerton saison 2, prochainement. pic.twitter.com/sZnixglG5Q — Netflix France (@NetflixFR) January 21, 2021