publié le 09/07/2019 à 18:31

Seul en larmes face à la caméra. Miguel Herrán, l'interprète de Rio dans la série La Casa de Papel, a publié sur Instagram une vidéo très surprenante le montrant en train de pleurer, en silence.

Le comédien n'indique pas la raison de son mal-être mais critique la superficialité de ce réseau social dans la légende : "Je pourrais télécharger mille photos cools que je collectionnais pour nourrir cette machine menteuse qu'est Instagram. Je pourrais gonfler mon ego et remplir mon vide avec des goûts... mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une part sincère de ma vie. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui m'arrive, car je ne le sais même pas moi-même. Mais c'est moi ici. Sans filtres, sans édulcorant et sans mensonge".

Vendredi 5 juillet, tout avait l'air d'aller relativement bien puisque la star avait publié une photo avec un autre acteur de la série, Jaime Lorente (Denver dans La Casa de Papel). Quatre jours plus tard, le comédien de 23 ans semble au fond du trou.

La vidéo a déjà été vue plus de 2.700.000 fois, et commentée plus de 27.000 fois. Parmi les commentaires, d'autres acteurs de la série La Casa de Papel ont tenu à lui montrer leur soutien. "Je t'aime mon petit", a écrit Esther Acebo (Mónica Gaztambide dans la série). "Je t'embrasse, mon ami. Courage", a ajouté Álvaro Morte (Le Professeur). "J'aimerais te serrer fort dans mes bras", a écrit Paco Tous, l’interprète de Moscou.

> LA CASA DE PAPEL Saison 3 Bande Annonce (2019) Série Netflix

Des messages de soutien sont venus d'autres acteurs hispaniques. Parmi les commentaires, certains lui conseillent de se rapprocher de "Dieu", d'autres suggèrent l'éclipse comme raison de son mal-être, et beaucoup le soutiennent et expliquent que ce sont des moments par lesquels nous passons tous.

Celui qui écrivait "Je suis heureux, je suis bien, j'aime la vie" dans son post du 31 décembre 2018 n'a encore répondu à aucun de ces commentaires. La saison 3 de La Casa de Papel sortira le 19 juillet, sur Netflix.