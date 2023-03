Quand "Creed 3" provoque de nombreuses bagarres dans les salles de cinéma

Est-ce un effet du sujet du film ou seulement une triste coïncidence ? Depuis la sortie du très attendu Creed 3 dans les salles de cinéma françaises, plusieurs bagarres ont éclaté dans les lieux de projection de cet opus consacré au monde de la boxe. Ce samedi 4 mars, des rixes ont notamment débuté à Saint-Étienne et à Charleville-Mézières. Le même jour, une autre échauffourée a eu lieu en Moselle dans la commune de Thionville.

Ces débordements ont mené à l’arrêt des séances et les salles concernées ont été évacuées par la police. Mis à part ces trois événements rapprochés, plusieurs médias ont rapporté de nombreuses bagarres dans des cinémas de l’Hexagone. Plusieurs interpellations ont eu lieu et les deux individus à l’origine de la confrontation à Charleville-Mézières ont été identifiés et placés en garde à vue pour "violence en réunion".

Un "épiphénomène" ?

Certains cinémas ont décidé de stopper la projection du film. Nos confrères de France Info ont notamment raconté qu’en Haute-Savoie, le groupe de cinéma Cinémonde a pris cette décision radicale. Le gérant, Philippe Baud, a expliqué qu'il y a eu "trop de problèmes en séance".

Du côté de la Fédération nationale du cinéma français, on ne se dit pas inquiet et on parle d'"épiphénomène". D’après le délégué général de la FNCF, Olivier Sebbag, seules 30 séances sur les 20 000 prévues quotidiennement dans le pays auraient été sujettes à des débordements.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info