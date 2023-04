ON VOUS EN REPARLE - Les Trois Mousquetaires, un succès jamais démenti au cinéma

ON VOUS EN REPARLE - Les Trois Mousquetaires, un succès jamais démenti au cinéma

"Les Trois Mousquetaires" de 1948

The Three Musketeers, l'adaptation américaine réalisée par George Sidney en 1948 coche toutes les cases du film d'époque : costumes, blonde vénéneuse incarnée par la très glamour Lara Turner, cheveux longs et moustaches pour les hommes.

Mais la petite pépite, c'est la personne qui incarne D'Artagnan : Gene Kelly, celui qui chante Singing in the Rain ! Un film mythique et kitsch. En béret à plumes, c'est un peu D'Artagnan à Hollywood, mais les cascades, les scènes de duel, les coups de fleuret donnent au roman de Dumas toute sa flamboyance très XVIIe siècle.

1961, un film très français

La version de Bernard Borderie La Vengeance de Milady a été notamment tournée à Pérouges dans l'Ain. Dans ce film de cape et d'épée, Mylène Demongeot incarne Milady. C'est une star à l’époque après la trilogie des Fantômas.

Mais c’est Daniel Sorano, le Cardinal de Richelieu du film, qui reçoit les louanges de nos confrères de Télérama. Le comédien était alors surnommé "Sorano de Bergerac" après une interprétation remarquable du héros d’Edmond Rostand, un an plus tôt, en 1960.



Quand Disney s'en mêle

Il y a eu plusieurs versions Disney. On se souvient de la version dessin animé avec Mickey, Donald et Dingo en 2004.

Mais les studios Disney ont produit un film en 1993, avec la musique All for love de Bryan Adam, interprétée par Bryan Adams, Rod Stewart et Sting. Peut-être la meilleure partie du film.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info