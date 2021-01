Dorothée Gilbert : "Sans public, on n'a pas vraiment de raison d'être"

Lieux culturels fermés : "Sans public, on n'a pas vraiment de raison d'être" confie Dorothée Gilbert

publié le 26/01/2021 à 20:10

"Il y a la musique, la danse et le public". Pour Dorothée Gilbert, le trio formé par ces éléments est indissociable. Plus encore, "sans public, on n'a pas vraiment de raison d'être". Au micro de RTL, la danseuse étoile s'est confiée sur la vie d'artiste en temps d'épidémie, alors que les lieux culturels sont fermés depuis de nombreux mois.

Le monde de la culture, danse comprise, a dû trouver de nouvelles manières d'exister. Pas question, par exemple, d'annuler le gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra de Paris qui aura lieu mercredi 27 janvier, à l'Opéra Garnier pour les artistes, en ligne depuis chez soi pour le public. Dorothée Gilbert attend surtout avec impatience le défilé de la compagnie, "un moment où on se retrouve tous", mais pour lequel il a fallu trouver plusieurs stratégies afin que l'événement soit sécurisé pour tous les participants.

Malgré les restrictions sanitaires qui empêchent le public de venir admirer les danseurs, les répétitions continuent. "Il est indispensable de garder la même hygiène de vie pour pouvoir affronter un ballet : on ne peut pas passer six mois sans danser et reprendre" comme si de rien n'était, explique-t-elle. L'Opéra de Paris a même créé une plateforme pour que les amoureux de la danse des deux côtés de la scène puissent se retrouver, L'Opéra chez soi. De quoi admirer ou tout simplement découvrir les ballets depuis son canapé.