Printemps du cinéma : pourquoi le prix de la place augmente-t-il ?

Les salles obscures françaises se préparent pour leur traditionnel Printemps du cinéma. Du 19 au 21 mars prochain, les cinémas de France proposeront un tarif préférentiel unique de cinq euros pour découvrir les dernières nouveautés, diffusées sur grand écran.

Ce prix appliqué pour une place de cinéma connaît une hausse d'un euro, par rapport à l'année précédente. Le tarif de cette opération promotionnelle n'avait pas été revu "depuis sept ans", a souligné le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), Marc-Olivier Sebbag.

Pourquoi le prix de la place de cinéma augmente-t-il ? L'inflation contraint les organisateurs à augmenter leurs prix, en 2023. En effet, ces coûts en hausse comprennent notamment une augmentation des charges, potentiellement liée à la revalorisation du SMIC, mais surtout une flambée des prix de l'électricité, dont les cinémas dépendent.

Un tarif moins coûteux

D'après le site de la FNCF, cette offre sera disponible sur tout le territoire, dans les 6.000 salles de cinéma françaises. Une opération similaire aura lieu cet été, lors de la Fête du cinéma. Ce tarif réduit et unique restera toutefois moins coûteux qu'une place vendue en moyenne sur le territoire à 7,50 euros.

Après deux annulations consécutives en 2020 et en 2021 à cause de la crise sanitaire, le Printemps du cinéma avait redonné des couleurs aux salles obscures avec 2,15 millions de spectateurs, comptabilisés l'année dernière.



Une fréquentation en hausse de 40%

Pourtant, si ce chiffre redonnait de l'espoir au secteur, il était pourtant bien pâle en comparaison des 3 millions de spectateurs reçus en 2019 et en 2018. Cette année, la FNCF espère même faire mieux que 2022. Selon le CNC, sur les deux premiers mois de l'année, la fréquentation a grimpé de 40% par rapport à la même période l'an dernier, avec 33 millions d'entrées.

A noter que la fréquentation est restée toutefois en recul de 18,6% par rapport à la moyenne entre 2017 - 2019, avant la pandémie.

Cette offre du FNCF est l'occasion pour les spectateurs de découvrir les films fraîchement récompensés aux Oscars, comme The Whale et Everything, Everywhere, All at Once, ou bien de soutenir des productions "made in France" comme Mon Crime de François Ozon, le carton comique Alibi.com 2 ou de (re)voir Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info