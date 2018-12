publié le 14/12/2018 à 10:39

C'est l'un des films français les plus ambitieux de ces dernières années. L'Empereur de Paris raconte l'histoire de Vidocq, ancien bagnard devenu chef de la brigade de sûreté de la police de Paris à la fin du règne de Napoléon 1er.



Quel destin que celui de ce fils de boulanger plutôt bourgeois, né à Arras en 1775, jeune délinquant devenu artiste de cirque puis colporteur, puis soldat de l'Empire à Valmy, envoyé au bagne dont il se fait la belle, évadé avant de proposer ses services à la police de Paris contre une promesse de grâce.

Son art du déguisement, son talent physionomiste et sa force physique en feront une légende. Jean-François Richet, (Mesrine déjà avec Vincent Cassel), retrace ce destin hors du commun dans un film où le grand spectacle, les bastons, les décors et les effets spéciaux côtoient une reconstitution fascinante du Paris de l'ère napoléonienne et explore la noirceur de l'âme humaine face au désir de justice.

Vincent Cassel est impressionnant dans ce rôle adapté au cinéma déjà à cinq reprises depuis 1911, sans parler de la série télé avec Claude Brasseur. La présence du comédien de 52 ans, son jeu animal, son implication dans le projet depuis des années pour qu'il aboutisse dépoussièrent le personnage, le modernisent tout en le densifiant.

> L'Empereur de Paris / Bande-annonce

Un vrai spectacle de cinéma

"On parle vraiment de quelqu'un qui part du bas de l'échelle. Un enfant du peuple de Arras, qui a volé, qui s'est fait envoyer à l'armée à 13 ans, qui s'évade 28 fois quand même du bagne.(...) Ce mec, l'air de rien, a posé les prémices de ce qu'est la police aujourd'hui. Il n'y avait pas de police infiltrée avant Vidocq. La préfecture de Paris s'est emparée du film, dans le bon sens, parce qu'ils étaient hyper-fiers qu'on fasse un film sur Vidocq.(...) C'est un personnage encore vivant dans le présent de beaucoup de gens ", a déclaré le comédien sur RTL.



Le film réussit à concilier une forme emballante et un fond passionnant. C'est un vrai spectacle de cinéma. "L'ADN du projet c'est de faire un grand film populaire de divertissement mais il y a un contexte politique et historique extrêmement bien documenté et précis et qui parle de la France d’aujourd’hui à travers son histoire. À travers un petit personnage, on parle de la grande histoire", a expliqué Vincent Cassel.



C'est un film qui coûte cher, donc qui a besoin de faire des entrées, non seulement pour être rentable mais aussi redonner la vocation de ce genre de cinéma autrefois très populaire mais qui fait peur aujourd'hui. Et si le succès est au rendez-vous, une suite est déjà en projet.