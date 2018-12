Vidocq, mythe ou réalité?

publié le 06/12/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, une émission consacrée à un personnage mythique mais aussi bien réel : ancien bagnard devenu chef de la police parisienne au début du 19ème siècle. Eugène-François Vidocq qu’on va retrouver bientôt au cinéma interprété par Vincent Cassel dans le nouveau film de Jean-François Richet « L’empereur de Paris » qui sort le 19 décembre en partenariat avec RTL. Avec mes invités, on vous raconte la véritable histoire de Vidocq.





Exposition "Vidocq: entre mythe et réalité

Expo Vidocq

A l’occasion de la sortie du film L’Empereur de Paris le 19 décembre 2018, la société Gaumont et la préfecture de Police ont souhaité mettre en lumière, dans le cadre de l’exposition « Vidocq, entre mythe et réalité », le destin extraordinaire d’Eugène-François Vidocq, ancien bagnard devenu l’un des policiers les plus célèbres de France.

Cette exposition a lieu à la préfecture de police de Paris jusqu'au 23 décembre. Une plongée dans le Paris de 1800 autour d’objets et de documents originaux conservés au musée et aux archives de la préfecture de Police, qui se mêlent à la riche iconographie de la Gaumont et de la société de production Mandarin sur les coulisses du fil.



"Liaisons": le magazine de la préfecture de police de Paris

Le numéro 120 du magazine Liaisons s'articule en trois parties " le Paris de Vidocq ", " Vidocq, du bagne à la Police " et " Les visages de Vidocq ". Il met en lumière l'incroyable parcours de cet ancien bagnard qui mit sa connaissance du " milieu " au service de la police judiciaire. Ses nombreuses affaires résolues en firent l'un des policiers les plus célèbres de tous les temps.

Vidocq possédait toutes les qualités pour cela : physionomiste hors pair, doté d'un grand sens de l'observation et de la déduction, il avait aussi, chevillée au corps, la volonté de rétablir l'ordre et la justice dans le tumultueux Paris de l'époque. Ce numéro rassemble des textes historiques sur la vie de Vidocq, l'univers du bagne et le Paris de l'époque. Il est illustré de documents tiré du fonds d'archives de la préfecture de Police, ainsi que d'une riche iconographie mettant en valeur les objets inédits conservés dans son musée

Liaisons

Nos invités

Bernard Hautecloque, historien, auteur du livre « Brigands, bandits, malfaiteurs. Incroyables histoires des crapules, arsouilles, monte-en-l'air, canailles et contrebandiers de tous les temps ». Éditions De Borée, septembre 2016, Xavier Mauduit, journaliste et historien, chroniqueur sur Arte, auteur du livre « Vidocq une vie épique » chez Bayard éditions