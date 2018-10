Vincent Cassel évoque ses expériences "flippantes" avec les drogues

publié le 26/10/2018 à 12:40

Il s'est livré de façon intime. Vincent Cassel, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche du film de Jean-François Richet (Mesrine : L'instinct de mort et Mesrine : L'ennemi public n°1), L'Empereur de Paris, a évoqué dans les colonnes du magazine L'Officiel Hommes - dont il fait la couverture du mois de novembre 2018 - son expérience avec les drogues et notamment l'ayahuasca, une drogue hallucinogène à base de lianes que le comédien à tester en 2004 lors du tournage de Blueberry.



Un souvenir déroutant que l'acteur de 51 ans n'est pas prêt de réitérer. "Tu es réveillé mais la moindre oscillation de tes pensées ouvre la porte à des visions. C'est complètement flippant, pas du tout rigolo", a-t-il précisé, avant d'ajouter "Mais depuis, non, je ne l'ai pas refait. Et l'idée de recommencer me fait même peur.(...) Ce n'est pas la drogue pour aller faire la fête".

Mais ce n'est pas la seule substance illicite que le comédien a déjà testé. Plus loin dans l'entretien, Vincent Cassel raconte avoir pris des acides. Une drogue qui lui permettait de "moins accepter les ordres". "C’est en prenant des acides que, pour la première fois, j’ai regardé mon père en me demandant 'mais qu’est-ce qu’il est en train de me raconter'".



"Mon père est décédé pendant le tournage de 'Mesrine'"

Très discret sur son père, Jean-Pierre Cassel, l'acteur de 51 ans s'est timidement livré sur son décès, en avril 2007, avec qui il devait jouer dans le film Mesrine. "Il est mort pendant le tournage. Il devait interpréter mon père, donc celui de mon personnage, atteint d'un cancer, tu imagines ? Je lui ai dit : Tu te sens capable de jouer ça ? Il m'a répondu : 'Et comment !' Il pouvait être beaucoup plus cynique que les gens l'imaginent", se souvient-il.