"L'Arnacoeur" : 3 bonnes raisons de (re)voir cette comédie romantique

publié le 12/11/2020 à 19:04

En 2010, le public français découvre la comédie sentimentale L'Arnacoeur. Réalisée par Pascal Chaumeil, elle raconte l'histoire d'amour (no spoilers) entre Alex (Romain Duris) maître dans l'art des ruptures pour sauver des femmes de relations toxiques et Juliette (Vanessa Paradis), femme d'affaires qui s'apprête à se marier avec Jonathan (Andrew Lincoln).

Comme dans toutes les comédies romantiques il y a un os. D'abord parce qu'Alex a été engagé par le père de Juliette pour faire capoter ce mariage qu'il ne voit pas d'un bon oeil. Ensuite parce qu'Alex a justement quelques états d'âme à briser un couple qui, sur le papier, est heureux. Sans oublier ses deux acolytes : sa soeur Mélanie (Julie Ferrier) et son mari Marc (François Damiens), équipe de choc, qui enchaîne aussi les boulettes.

Le tout dans la ville clinquante de Monaco, la bande originale de Dirty Dancing, la pop de George Michael et ce qu'il faut comme éléments dans l'intrigue pour vous tenir en haleine (même si vous devinez la fin). Diffusée ce 12 novembre sur W9 à 21h05, L'Arnacoeur est le film que vous ne devez pas rater ce soir, et on vous explique pourquoi.

> L'arnacoeur - Bande annonce

1. Parce qu'en cette période, on a besoin de voir l'amour

Avec le coronavirus et le confinement, impossible de faire des rencontres, de toucher et d'embrasser ses proches. Que vous soyez en couple ou célibataire, une comédie romantique peut réchauffer votre cœur, vous remonter le moral et vous rappelez qu'un jour, nous pourrons de nouveau sortir et profiter du contact des autres.

L'intrigue, même si elle reste cousue de fil blanc, comme dans presque toutes les comédies romantiques, mêle habilement romance, gags, et se moque aussi des comédies romantiques. En témoigne le début du film où Alex emmène une jeune femme dans le désert et lui fait une déclaration face au soleil couchant et un vol de colombes pour la séduire. Tout cela dans le but de briser son couple et de la sauver de son mari bon à rien.

2. Pour le duo Romain Duris - Vanessa Paradis

Si on a pu avoir l'habitude de voir Romain Duris dans des comédies romantiques, c'est l'une des premières réussies de Vanessa Paradis. L'artiste-actrice surprend et touche dans le rôle de Juliette, qui au début est difficile à cerner. Tantôt "capricieuse", réservée, elle est aussi touchante au fur et à mesure du déroulé du film. Juliette cache effectivement bien son jeu comme le résume Alex : sous sa carrière émérite, elle cache en fait, une lourde blessure. Et au contact d'Alex, Juliette baisse sa garde et lui de même. Lui qui conspue l'amour, a peur de s'engager, finit par tomber amoureux et à l'avouer. Les deux comédiens partagent une vraie alchimie dans le film, que ce soit dans des moments drôles et plus sentimentaux. On y croit.

3. Pour "Dirty Dancing"

L'Arnacoeur mêle plusieurs genres, du cinéma de la comédie sentimentale aux films d'action, parodiés oui on le sait, lorsqu'Alex sauve Juliette d'un carjacking et que la caméra filme au ralenti sa course contre le malfaiteur (qui n'est autre que sa sœur). L'une des réussites de L'Arnacoeur, c'est son hommage à Dirty Dancing. Pour séduire Juliette, fan incontournable du film d'Emile Ardolino, Alex apprend le porté final entre "Bébé" et Johnny. Avec son beau-frère Marc, hilarant François Damiens, dans une séquence qui pourra vous faire rire. Le point d'orgue n'est autre que vers la fin du film lorsqu'Alex lance (I've Had) The Time Of My Life et que la magie opère.