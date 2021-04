L'actrice Helen McCrory ("Harry Potter", "Peaky Blinders") est morte à 52 ans

publié le 16/04/2021 à 18:57

Les fans de Peaky Blinders sont en deuil ce vendredi 16 avril. Helen McCrory, qui incarnait depuis 2013 Polly Gray dans la série britannique, est décédée à l'âge de 52 ans d'un cancer. La triste nouvelle a été annoncée sur Twitter par son mari, l'acteur Damian Lewis (Homeland).

"Elle est décédée paisiblement à la maison, entourée de l’amour de ses amis et de sa famille. Elle est morte comme elle est née. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et savons à quel point nous avons été chanceux de l’avoir dans nos vies. Elle était rayonnante. Envole-toi petite, dans les airs, et merci", a-t-il écrit. Ils étaient mariés depuis 2007. L'actrice laisse derrière elle deux enfants.

Helen McCrory était mondialement connue pour son rôle dans Peaky Blinders mais aussi pour son personnage de Narcissa Malefoy dans la saga Harry Potter qu'elle avait joué depuis 2009. L'actrice a débuté sa carrière en 1994, avec une apparition dans Entretien avec un vampire, elle a également incarné Cherie Blair dans The Queen (2006) ou encore Clair Dowar dans Skyfall (2012).