L'acteur de "La Soupe aux choux" Thierry Liagre est mort

Le comédien et acteur Thierry Liagre est décédé mardi 17 août alors qu'il avait 68 ans. C'est l'actrice et metteuse en scène Catherine Marchal qui a annoncé la triste nouvelle via le réseau social Twitter, ce mercredi 18 août : "Un de mes plus anciens amis de café-théâtre nous a quittés hier. Malgré son impressionnant CV, sa disparition ne fera pas la une et je tenais à lui rendre hommage. On a tellement ri ensemble. RIP mon Thierry."

Thierry Liagre était connu pour avoir interprété de nombreux rôles au cinéma, notamment le docteur dans le célèbre film La Soupe aux choux. Mais aussi le cuisinier du grill Courtepaille dans Les visiteurs. Au total, l'acteur a joué dans une vingtaine de films au cours de sa carrière.

Celui-ci avait également joué dans différents téléfilms ou séries comme Julie Lescaut ou encore Les vacances de l'amour. Thierry Liagre a connu le succès grâce au théâtre en montant sur les planches dans une vingtaine de pièces.