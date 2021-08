Patricia Hitchcock, actrice et fille unique d'Alfred Hitchcock, est décédée à 93 ans

Patricia "Pat" Hitchcock est décédée le 9 août dernier à 93 ans, rapporte le média américain Variety. Actrice américaine, elle était la fille unique du réalisateur Alfred Hitchcock.

C'est Katie O’Connell-Fiala, la fille de Pat Hitchcock, qui a confirmé son décès à Variety. Après l'emménagement de ses parents à Los Angeles en 1939, Pat Hitchcock décide de devenir actrice à 10 ans. Elle démarre sa carrière sur les planches de Broadway dans Violet.

Elle apparaît dans de nombreux films de son père dont L'Inconnu du Nord-Express et Stage Fright et Psychose dans lequel elle incarne Caroline, la collègue de travail de l'héroïne Marion Crane (Janet Leigh). Dans L'Inconnu du Nord-Express, Pat Hitchcock est Barbara Morton, la sœur de l'héroïne Anne Morton (Ruth Roman). En plus du cinéma, elle a joué pour de nombreuses séries à la télévision dont Suspense, Suspicion, My Little Margie et Matinee Theatre. Après la naissance de ses enfants, Pat Hitchcock se retire du cinéma, mais continue de travailler dans l'industrie puisqu'elle co-écrit Mystery Magazine avec son père et écrit l'autobiographie de sa mère Alma Hitchcock : The Woman Behind the Man.