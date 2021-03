Joaquin Phoenix et Jodie Comer incarneront Napoléon et Joséphine de Beaumarchais

publié le 04/03/2021 à 15:02

La production de Kitbag, prochain biopic sur Napoléon Bonaparte réalisé par Ridley Scott, retient son souffle. Depuis l'annonce du casting, le projet est dans la tourmente, critiqué par des internautes sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé avec le média américain Deadline. Le très renseigné média a révélé le 2 mars dernier que Jodie Comer (Killing Eve), donnera la réplique à Joaquin Phoenix (Joker, Gladiator) dans Kitbag. Elle incarnera Joséphine de Beaumarchais, l'épouse de Napoléon Bonaparte qui sera joué par Joaquin Phoenix. Première polémique : le choix du rôle masculin. Joaquin Phoenix, 46 ans, va incarner un "jeune" Napoléon Bonaparte. En effet, Kitbag sera centré sur la jeunesse de Bonaparte, sa fulgurante et impitoyable ascension "à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme, son grand amour", précise le média américain.

Mais plus encore, c'est la différence d'âge entre Jodie Comer et Joaquin Phoenix qui fait surtout tiquer sur les réseaux sociaux. 19 ans séparent le duo alors que Joséphine de Beaumarchais avait 6 ans de plus que Napoléon Bonaparte. La différence d'âge entre Phoenix et Comer n'est donc pas fondée historiquement. "J’adore Jodie Comer mais c’est vraiment insupportable cette érotisation des relations entre hommes mûrs et midinettes. Moi je veux voir les mummy issues de Napo, pas le 1.000e sexy couple on screen", écrit ainsi une internaute.

On rappellera donc que Joséphine de Beauharnais est née en 1763, Bonaparte 1769. Jodie Comer a 27 ans Phœnix 46 ans. https://t.co/S416HEowic — Constance Jamet (@constancejamet) March 2, 2021

Ca me rend folle parce faire fi de la différence d age au casting, c est complètement "rater" la dynamique de leur histoire d amour. Elle le dominait complètement au début. — Zoé Sfez (@zoesfez) March 3, 2021

Ce choix de casting controversé fait écho à ce que plusieurs actrices d'Hollywood, entre autres, dénoncent depuis plusieurs années : passés 40 ans, un homme est considéré comme "mûr", alors qu'une femme "trop âgée" pour jouer. Pour le moment, la production de Kitbag, dont le tournage devrait démarrer en 2022 au Royaume-Uni n'a pas commenté la polémique.