"Kill Bill 3" : Tarantino veut travailler avec Uma Thurman et sa fille Maya Hawke

Quentin Tarantino continue de faire monter la sauce autour de future retraite. Alors que le réalisateur a prévu un dernier film dont on ne sait rien, il a avoué que s'il pouvait réaliser la suite des aventures de La Mariée (Uma Thurman) de Kill Bill, il a déjà une idée du casting.

À quoi ressemblerait cette suite ? "Je pense que ce serait les personnages 20 ans plus tard (après Kill Bill 2, ndlr), d'imaginer La Mariée et sa fille B.B. qui ont vécu 20 ans en paix avant que tout ne soit brisé. Et La Mariée et B.B. se retrouveraient alors en fuite (dans Kill Bill 3, ndlr) ", explique Quentin Tarantino dans le podcast The Joe Rogan Experience, le 29 juin dernier, comme le rapporte le Daily Mail.

Et pour incarner B.B., le réalisateur aimerait pouvoir travailler avec Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman avec qui il a déjà travailler dans Once Upon A Time... In Hollywood. "L'idée de travailler avec Uma et Maya, c'est puta**n d'excitant", ajoute-t-il, donnant quelques nouvelles des autres héroïnes de Kill Bill : "Elle Driver (Daryl Hannah) est toujours présente. Sophie Fatale (Julie Dreyfus) n'a plus de bras, mais elle est toujours là. Elles ont toutes l'argent de Bill (David Carradine). Et Gogo (Chiaki Kuriyama) a d'ailleurs une sœur jumelle, Shiaki, qui pourrait débarquer (dans Kill Bill 3, ndlr)".