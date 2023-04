Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et François Civil dans "Les Trois Mousquetaires"

A pied, à cheval, le jour, la nuit, dans la boue, sous la pluie, et toujours une épée en main : vous ne l’avez être pas vu à l’écran, mais Jorge Lorca joue dans une dizaine de scènes de combats du dernier film de Martin Bourboulon, "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan". "Nous sommes les gens de l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne nous voit pas vraiment à l'image, explique l'escrimeur professionnel, mais on nous voit passer, mourir, chuter, exploser… Je suis mort au moins dix fois dans D'Artagnan !".

Plusieurs morts, plusieurs personnages incarnés, qui demandent beaucoup de travail. Pendant des heures, le cascadeur escrimeur professionnel a répété chaque mouvement, chaque coup d’épée. Il a conseillé les acteurs phares des Trois Mousquetaires pour que les scènes d’escrimes soient les plus réalistes possibles. "Ils ont adoré, on a passé des bons moments physiques à transpirer ensemble. Sur le tournage, j'étais sollicité pour donner des conseils : comment tenir l'arme, comment faire, comment être crédible. Car il faut travailler le réalisme des scènes, il faut qu'on y croie ! Alors pour y croire, on demande aux comédiens de répéter les combats, de faire une chorégraphie de combat. Le tout mélangé à leur jeu d'acteur, ça passe très bien !", se félicite Jorge Lorca.

"En travaillant une scène de combat d'épée, Vincent Cassel m'a fait un trou dans le pantalon !" Jorge Lorca, cascadeur escrimeur dans le film "Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan".

Des répétitions acharnées, car les acteurs principaux eux ne sont pas escrimeurs professionnels. Jorge Lorca en a d’ailleurs fait les frais lors d’une séance d’entrainement : "En travaillant une scène de combat d'épée, Vincent Cassel m'a fait un trou dans le pantalon ! C'était rigolo parce qu'il était gêné et vraiment désolé. C'est les risques du métier !" Jorge Lorca jouera également dans le deuxième volet des Trois Mousquetaires, qui a déjà été tourné. Ouvrez bien les yeux quand vous irez le voir au cinéma !

