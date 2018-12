Jeff Tuche propose sur RTL de fêter Noël "4 fois dans l'année"

publié le 25/12/2018 à 09:12

Avec plus de 5,6 millions d'entrées en salle, Les Tuche 3 est le plus grand succès de l'année au cinéma. Dans ce troisième volet des aventures de la famille Tuche, le père de famille Jeff se lance dans la politique et, contre toute attente, devient président de la République. Pour célébrer ce qui fut le succès de l'année, Jean-Paul Rouve, alias le président Jeff Tuche, a décidé de s'adresser aux Français au micro de RTL.



"On est le 25 décembre et je propose que Noël soit maintenant, dorénavant, quatre fois dans l'année. On fait Noël en hiver, Noël au printemps, Noël en été et Noël en automne. Comme ça quatre fois plus de cadeaux et quatre fois plus de jours de vacances", déclare le président Tuche. Invité de Laissez-vous tenter ce mardi 25 décembre, le réalisateur Olivier Baroux annonce qu'un quatrième volet de la saga est en préparation. Il se donne un an pour avoir le scénario.