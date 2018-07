"Les Tuche 3" : "Ce n'est pas une comédie politique", selon Jean-Paul Rouve

publié le 26/01/2018 à 11:10

Après Monaco et les États-Unis, direction l'Élysée. Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve viennent présenter le film Les Tuche 3 réalisé par Olivier Baroux, qui sort en salle mercredi 31 janvier. Dans ce nouveau volet, Jeff et Cathy Tuche, accompagnés du reste de la famille, s'installent au Palais de l'Élysée à la suite d'un scénario invraisemblable.



Après le succès des deux premiers films et plus de 6 millions d'entrées, les deux comédiens n'ont pas hésité avant de repartir à l'aventure. "J'aurai refusé si le scénario n'avait pas été bien. Au contraire j'ai trouvé ça drôle. J'aime voir cette famille transportée dans un univers diamétralement opposé", confie Isabelle Nanty.

Un scénario qui ressemble étrangement aux derniers événements politiques de 2017. "Quand on a vu la dernière campagne en France et aux États-Unis, on a halluciné", se souvient Jean-Paul Rouve. Quelques vannes et situations rocambolesques rappellent le destin de certains candidats.



Mais l'acteur assure: "Ce n'est pas une comédie politique. On voulait juste mettre les choses au point sur les extrêmes." Jean-Paul Rouve et l'équipe d'auteurs ne veulent pas être "des donneurs de leçon".



Cathy Tuche, "une sacrée Première Dame"

Dans cette comédie, plusieurs personnalités politiques sont mentionnées comme Angela Merkel ou Vladimir Poutine. Mais un autre personnage tout aussi extravagant n'est pas évoqué : Donald Trump. Un choix assumé de la part de Jean-Paul Rouve : "Nous avons pensé à lui, mais il ne nous fait pas rire".



L'autre personnage emblématique du film est Cathy Tuche dans le rôle de Première dame. Même installée à l'Élysée, elle reste une mère de famille : elle veut payer l'électricité, faire la lessive pour les ministres ou encore régler les soucis des Français par téléphone. "Elle a du bon sens, c'est une ménagère, une femme et une mère qui accompagne ses enfants", assure la comédienne.

> Les Tuche 3 - Bande-annonce officielle HD