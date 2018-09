publié le 24/09/2018 à 09:21

Quand les créateurs de Groland rencontrent l'acteur de OSS 117 et The Artist (2011). Comme d'habitude : barré, dérangeant, poétique, politique, inspiré et bordélique parfois... De Mammuth (2010) au Grand soir (2012) en passant par Saint Amour (2016), on peut rester parfois au bord du chemin avec le tandem Delépine-Kervern mais il faut reconnaître qu'ils ont inventé quelque chose. Un cinéma qui tourne en ridicule les travers de notre société et propose des solutions, certes utopiques mais originales.



Dans I Feel Good, on suit un frère et une sœur, Jean Dujardin et Yolande Moreau. Lui est un arnaqueur feignant, elle est la directrice d'un centre Emmaüs. Lui veut travailler moins pour gagner plus, elle se dépenser sans compter pour les autres. Quand Jacques débarque au sein de la communauté, face à Monique, deux visions du monde s'affrontent.



Dans ce long-métrage, tout repose sur la rencontre inédite entre Jean Dujardin et Yolande Moreau. Ils s'étaient croisés dans le film Bienvenue chez les Roses (2003) il y a quinze ans mais là c'est vraiment la première fois qu'ils jouent ensemble. "La rencontre a été très simple entre Yolande et moi (...) On s'est dit on va devenir frère et sœur au moment où on va commencer à tourner (...) Les choses étaient très chaleureuses et simples au sein de la communauté Emmaüs".

I Feel Good est à découvrir mercredi 26 septembre 2018 dans les salles de cinéma.



> I FEEL GOOD Bande Annonce Complète (2018) Jean Dujardin, Yolande Moreau