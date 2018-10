publié le 22/10/2018 à 09:50

Elle a enchanté les participants de la 10ème édition du Festival Lumière de Lyon. Jane Fonda était l'invitée d'honneur de cette prestigieuse cérémonie, créée par Thierry Frémeaux et Bertrand Tavernier, qui a pour objectif de rendre hommage au cinéma de patrimoine. Après Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Gérard Depardieu, Pedro Almodóvar ou bien encore Catherine Deneuve, l'actrice américaine aux deux Oscars a reçu le Prix Lumière 2018 lors d'une master class émouvante et brillante au théâtre des Célestins. Jane Fonda a revisité ses souvenirs notamment liés à son père, star de cinéma lui aussi : Henry Fonda.



"Mon père était un très grand acteur mais lorsqu'il rentrait le soir, il n'avait jamais de joie, il était toujours dans une mauvaise humeur. Il faisait partie d'une génération qui avait peur des émotions, qui ne parlait pas beaucoup avec leurs enfants", a confié la comédienne au micro de RTL.

Son franc-parler et son engagement politique ne lui ont pas valu que des amis aux États-Unis. Vietnam, droit des minorités, environnement ou bien encore féminisme : Jane Fonda a été plusieurs fois arrêtée, fichée et en a payé le prix dans les années 70. "Les studios ne voulaient plus m'engager, c'était difficile pour moi de travailler pendant un certain nombre d'années", a-t-elle déclaré. Jane Fonda l'a dit et répété durant ce weekend lyonnais : elle est une activiste et entend bien le rester en ces temps troublés.

Elle arrive ce lundi 22 octobre 2018 en Géorgie, aux États-Unis, pour mobiliser l'électorat noir désabusé en vue des élections de mi-mandat le 6 novembre prochain.