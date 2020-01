James Bond ne sera jamais une femme, assure la productrice

publié le 16/01/2020 à 14:44

Alors que le prochain James Bond : No time to die sort au cinéma au mois d'avril (le 8 en France), des rumeurs se font persistantes sur le prochain acteur qui incarnera l'agent 007, puisque Daniel Craig a décidé de raccrocher son holster et son Walther (son pistolet de prédilection).

Certains ont alors imaginé que James Bond pourrait devenir une femme. Mais Barbara Broccoli, la productrice, est totalement contre cette idée. Pour une raison purement féministe, défend-elle.

"Il peut être de n'importe quelle couleur. Mais il doit rester un homme", a-t-elle déclaré dans une interview pour Variety. Et d'ajouter : "Je ne suis pas intéressée par le fait de transformer un rôle masculin en rôle féminin. Les femmes sont bien plus intéressantes que ça. On se doit de créer des personnages féminins aussi forts (que James Bond)".



L'été dernier, The Daily Mail avait révélé que l'actrice Lashana Lynch avait décroché le rôle principal du prochain James Bond. Mais il s'agissait visiblement d'une rumeur, qui a tout de même fait très plaisir à l'actrice britannique de 32 ans.