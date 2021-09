"James Bond" : comment les producteurs ont-ils gardé le secret du film pendant deux ans ?

C'est le Jour J pour le 25e James Bond. Les fans de la saga vont découvrir en avant-première Mourir peut attendre à Londres, ce mardi 28 septembre, en présence de toute l'équipe du film et de Daniel Craig.

Mais comment les producteurs ont-ils pu garder ce film secret pendant deux ans ? L'histoire qui entoure ce 25e Bond est digne d'un scénario. Mourir peut attendre devait sortir durant l'hiver 2020 avant d'être repoussé à l'automne. Mais avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, il a d'abord été décalé au printemps 2021, puis finalement à cet automne.

Ce film est prêt depuis près de deux ans et pour que rien ne fuite, Universal, qui le distribue, et Barbara Broccoli qui gère la marque James Bond, ont tout soigneusement verrouillés, avec une bande-annonce finale extrêmement tardive, aucune interview d'aucun acteur en amont. À ce jour, chez Universal, seulement deux personnes ont vu le film. Tout le reste de l'équipe va le découvrir ce soir.

Trois fins du film ont été tournées

Sur un tel projet, presque maudit depuis le début, avec un changement de réalisateur notamment, les enjeux sont colossaux. Les deux derniers films de la saga ont rapporté près de deux milliards de dollars. Mourir peut attendre marque les adieux définitifs de Craig au personnage. Pour la première fois, le plateau de tournage a été interdit aux journalistes. Et trois fins du film ont été tournées pour que les acteurs ne puissent pas connaître la bonne version. Le studio a laissé fuiter toutes les rumeurs et ça a fonctionné puisque l'attente est énorme dans tout le monde entier.