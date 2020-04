L'acteur Irrfan Khan ("Slumdog Millionaire") est mort à 53 ans

publié le 29/04/2020 à 10:26

Le monde du cinéma est en deuil. L'acteur indien Irrfan Khan est décédé à l'âge de 53 ans rapporte le média britannique The Guardian. L'acteur avait été admis le 28 avril dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani à Mumbai pour une infection du côlon.

En mars 2018, l'acteur star de Bollywood et du cinéma britannique et américain, avait révélé souffrir d'une tumeur endocrine, mais après un traitement intensif, il avait pu tourner Angrezi Medium, son dernier film dont la sortie a été repoussée à cause du coronavirus.

Né à Jaipur en 1966, Irrfan Khan part étudier dans une école d'arts dramatiques après avoir échoué en tant que joueur de cricket. Il démarre sa carrière dans les années 80 dans un film de la réalisatrice Mira Nair : Salaam Bombay ! Dans les années 2000, il est repéré dans le film The Warrior du Britannique Asif Kapadia, adapté d'un conte traditionnel japonais. Le film remporte le Bafta Award du Meilleur film Britannique.

En 2008, il accède à la notoriété internationale en incarnant l'inspecteur de police qui surveille Jamal (Dev Patel) dans Slumdog Millionaire de Danny Boyle, multi-récompensé.

Sa carrière se poursuit dans de nombreux blockbusters comme The Amazing Spider-Man (2012) Jurassic World (2015) et Inferno (2016). Il joue aussi dans L'Odyssée de Pi d'Ang Lee, où il incarne la version adulte du héros Pi Patel (Suraj Sharma) et The Lunchbox de Ritesh Batra.