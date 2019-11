publié le 18/11/2019 à 16:43

Après un remake surprenant du film Intouchable, Bollywood s'attaque à un autre classique. Oubliez donc Forrest Gump, voici désormais Laal Singh Chaddha.

Réalisé par Advait Chandan (Secret Superstar), le remake est annoncé pour Noël 2020, mais des images du tournage ont fuité. On y voit l'acteur Aamir Khan dans le rôle principal, un sikh qui a l'incroyable et hasardeuse chance de se trouver au coeur de grand évènement historique. On y retrouvera également la célèbre star bollywoodienne Kareena Kapoor (La Famille indienne, Mujhse Dosti Karoge!) qui incarne Jenny Curran.

Interrogé par le Hollywood Reporter, Aamir Khan avait annoncé qu'il avait "toujours aimé le scénario de Forrest Gump. C'est un film feel-good, estimait-il. C'est également un film familial."

L'original, réalisé en 1993 par Robert Zemeckis, basé sur le livre de Winston Groom publié en 1986, avait gagné six oscars et est vite devenu une référence dans le monde du cinéma.

L'affiche du remake de "Forrest Gump", "Laal Singh chaddha" Crédit : Aamir Khan Production