Dany Boon dévoile sur RTL le titre de son prochain film de cinéma

On ne l'arrête plus. Cet été, Dany Boon en a profité pour écrire son prochain film de cinéma. "Je l'écris seul pour l'instant et ça s'appelle La vie pour de vrai", dévoile l'acteur et réalisateur au micro de Laissez-Vous Tenter sur RTL ce mardi 19 octobre 2021.

En attendant ce prochain film encore très mystérieux qui sera bientôt en tournage, "l'été prochain", Dany Boon multiplie les projets. Dès le 20 octobre sortira son prochain film qui, lui, sera diffusé sur Netflix, une première pour lui : 8 rue de l'humanité écrit et joué notamment avec Laurence Arné.

Dany Boon va aussi remonter sur scène le 5 décembre prochain au Zénith de Lille, au profit du "Ch'ti fond" qui aide les entreprises des Hauts-de-France. "C'est une fondation que nous avons créée avec Jérôme Seydoux, je vais reverser le produit de mes produits dérivés et du spectacle. Il y aura des invités, des copains qui vont venir comme Isabelle Nanty, Kad Merad, Albin de la Simone, Jérôme Commandeur...", révèle-t-il sur RTL.