INVITÉ RTL - "Ce sont mes amis qui me manquent, pas la scène", confie Eddy Mitchell

Ophélie Meunier et Eddy Mitchell le 21 janvier 2023

Eddy Mitchell était l'invité exceptionnel de Ophélie Meunier dans le "Journal Inattendu", samedi 21 janvier, quelques jours avant la sortie en salles du film "Un petit miracle, réalisé par Sophie Boudre. L'acteur-chanteur, qui a fêté ses 80 ans le 3 juillet dernier, a livré son regard sur l'actualité avant de revenir sur sa riche carrière.

Près de cinq ans après la tournée des Vielles Canailles avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, la scène lui manque-t-elle ? "La scène ne me manque pas vraiment, ce qui me manque c'est mes amis, c'est Johnny, c'est Jacques, encore que Jacques je le vois de temps en temps", répond l'interprète de Couleur menthe à l'eau.

Comment décide-t-on qu'une tournée sera la dernière ? "D'abord parce qu'on se sent vieillir, je parle physiquement parce qu'il faut assurer deux heures, explique Claude Moine de son vrai nom. Et puis il y a un moment où on en a marre, des hôtels, de prendre des salades gourmandes à 1h du matin à l'hôtel du coin".

Retrouvez de nombreuses autres anecdotes signées Eddy Mitchell dans cet entretien de près d'une heure, de son rôle de grand-père à son rapport au public et à sa voix, en passant par son regard sur les rappeurs, la différence entre les métiers d'acteur et de chanteur ou encore son enfance.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info