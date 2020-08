publié le 20/05/2020 à 07:55

Incassable, de M. Night Shyamalan, est sorti voilà pile 20 ans. Ce thriller raconte l'histoire de David Dunn (Bruce Willis), un gardien de sécurité qui va se retrouver être le seul survivant d’une catastrophe ferroviaire. S’en sortant sans la moindre blessure, il entre alors dans une crise d’identité et cherche à comprendre qui il est vraiment : un super-héros vraiment pas comme les autres...

Ce formidable long-métrage va décontenancer le public. Ceux qui s’attendent à un Sixième sens bis en sont pour leurs frais. Certains spectateurs lui reprochent sa lenteur, son ton mélancolique en cette année 2000 où les super-héros se font plus rutilants et spectaculaires dans le X- Men de Bryan Singer (le réalisateur de Usual Suspects).

Doté d’un budget de 75 millions de dollars, Incassable en rapporte certes 248 millions à travers la planète mais ce score fait pâle figure par rapport aux 673 millions de Sixième sens. À Hollywood, le vent tourne vite. On vous fait descendre aussi fissa du piédestal sur lequel on vous a hissé. Longtemps, le succès fuira Shyamalan.

Jusqu’au jour où, alors qu’il vient de toucher le fond avec Le Dernier Maître de l’air (lauréat en 2011 de 5 Razzie Awards, trophées récompensant les pires films de l’année) puis After Earth (qualifié de "nanar de l’espace" par Les Cahiers du Cinéma) un homme lui tend la main : Jason Blum, l’heureux producteur de la saga Paranormal Activity.

La trilogie "Incassable", "Split", "Glass"

Shyamalan signera pour lui The Visit, un film d’horreur pour seulement 5 millions de dollars. Le long-métrage en remportera 20 fois plus à travers le monde et permettra au cinéaste de renouer 17 ans après, avec son rêve de trilogie d’Incassable. Mais en gardant le secret jusqu’au bout.

À la toute fin de son film suivant, Split, thriller horrifique centré sur un personnage aux 24 personnalités différentes incarné par James Mc Avoy, on voit ainsi réapparaître… Bruce Willis dans la peau de David Dunn qui comprend que ce que lui avait dit Elijah Price était vrai : il existe vraiment des gens avec des super-pouvoirs.

Comme le film est distribué par Universal, Shyamalan a dû négocier avec Disney pour utiliser le personnage de Gunn. La firme aux grandes oreilles accepte mais à une condition : être associée à une éventuelle suite. Disney a eu du nez. Le carton de Split donnera naissance à Glass. La rencontre aux sommets des héros d’Incassable et de Split. Shyamalan y mène son histoire vers la conclusion qu'il avait imaginée alors qu'il écrivait Incassable 19 ans auparavant. Il boucle une boucle que beaucoup pensaient impossible.



Incassable est diffusé le jeudi 21 mai, à 20h50, sur Paris Première.

