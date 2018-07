Patrick Bruel et Isabelle Carré dans "Ange et Gabrielle"

publié le 29/01/2018 à 09:47

TF1 démarre cette nouvelle semaine en écrasant ses concurrents. Dans la soirée du 28 janvier, la chaîne diffusait le film Ange et Gabrielle avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Il a été regardé par 5,3 millions de téléspectateurs. À cette occasion, TF1 enregistre une part d'audiences de 22%.



Un peu plus loin, France 2 avec 3,2 millions de téléspectateurs pour 9 mois ferme d'Albert Dupontel. La chaîne enregistre une part d'audiences de 13%. En troisième position, Maigret et son mort sur France 3 a séduit 2,43 millions de personnes (9,8% de part d'audiences).

Zone interdite sur M6 consacré aux médecins, infirmières et aide-soignant(e)s a rassemblé 2,42 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audiences de 10,3%. Sur Arte, De l'or pour les braves de Brian G. Hutton a fait vibrer 974.000 téléspectateurs (4,3% de part d'audiences).