"House of the Dragon", saison 1, épisode 9 : le roi est mort, vive...

Alicent dans l'épisode 9 de "House of the Dragon"

L'épisode 8 de House of the Dragon s'est terminé sur le dernier souffle du bon roi Viserys. Malgré un dernier dîner en famille et un ultime soutien à sa fille aînée Rhaenyra, la mort du souverain provoque l'onde de choc que tout le monde redoutait. La dernière personne à parler au roi et son épouse Alicent, venue le border. Viserys, particulièrement diminué et sous l'effet des opiacés qu'il consomme désormais quotidiennement, marmonne la prophétie du "Prince qui fut promis"...

Le public comprend les paroles du roi pour ce qu'elles sont réellement, mais Alicent qui n'est pas dans la confidence, entend ce qu'elle veut entendre. D'après elle, Viserys a formulé clairement que leur fils aîné Aegon devait occuper le trône. Bien sûr Viserys ne parlait pas du jeune Aegon qui passe ses journées à violer des servantes mais du grand Aegon le Conquérant, mort il y a bien longtemps.

Cette confusion opportune permet à Alicent et à son camp d'usurper le trône. En réalité, si les règles de succession traditionnelles avaient été respectées, c'est bien le jeune Aegon, premier fils de Viserys, qui devrait lui succéder. Mais c'était sans compter sur sa réforme faisant de Rhaenyra la princesse héritière. Une bataille de succession va donc émerger entre les Verts (le camp des Hightower) et les Noirs (le camp de Rhaenyra). Attention, la suite de cet article va contenir des spoilers sur cet épisode 9.

Un Conseil tendu

C'est sur un palais parfaitement vide et sombre que commence l'épisode. House of the Dragon continue de conserver son grand sens de la mise en scène avec des plans éloquents et une musique idéale pour le moment. C'est par un Conseil restreint sanglant que débute la guerre à venir. Réunis dans la salle du conseil verrouillée à double tour, la reine Alicent et son père Otto Hightower informent les membres de la mort du roi. Rapidement, un plan est échafaudé pour modifier la succession et placer Aegon sur le trône. Alicent est surprise par le niveau d'élaboration de cette stratégie et comprend que son père est l'architecte de la manœuvre. Parmi les membres du conseil, quelques-uns protestent avec force.

Lyman Beesbury est le plus véhément de tous. Il ne croit absolument pas l'histoire d'Alicent qui voudrait que le roi ait subitement (et opportunément) changé d'avis sur son lit de mort. après des années à se battre pour faire respecter la place de Rhaenyra. "J'ai connu Viserys bien plus longtemps que quiconque ici. Je ne crois pas un seul instant que le roi ait modifié sa succession le soir de sa mort, avec pour seul témoin la mère de celui qui devrait désormais lui succéder !", lance-t-il.

Le vieil homme avance, en plus de son analyse assez juste, l'idée selon laquelle le roi aurait pu être assassiné par une ou plusieurs personnes autour de la table. Ces accusations ont manifestement été la goutte de trop pour Criston Cole qui oblige avec force le vieil homme à s'asseoir et se taire. Mesurant manifestement assez mal sa force, le garde préféré d'Alicent tue sur le coup le seigneur Beesbury en fracassant son crâne contre la sphère de pierre du conseiller... Les autres membres comprennent rapidement qu'ils n'ont qu'un choix : suivre les Hightower ou mourir. Un coup d'État en somme.

Harrold Ouestrelin, le lord Commandant de la Garde Royale, intime à Criston de ranger son épée et montre tout son dégoût pour ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Alicent, quelque peu dépassée par les évènements, n'approuve pas l'idée de son père de se débarrasser de Rhaenyra définitivement. "Viserys n'a jamais souhaité que l'on tue sa fille aînée !", hurle-t-elle aux autres membres. Lorsque Otto Hightower demande à Harrold Ouestrelin de commanditer une attaque éclair sur Peyredragon pour se débarrasser de Rhaenyra, Daemon et de leurs enfants, ce dernier refuse expliquant qu'il ne reçoit d'ordre que du roi, et que, pour l'heure, le trône est vacant.

À la recherche du prince

Une longue partie de l'épisode est centrée sur la recherche du prince Aegon puisqu'il est appelé à régner. Le jeune prince est introuvable. Il préfère passer son temps à enfanter des bâtards dans le quartier des plaisirs plutôt que s'intéresser aux affaires du royaume. Deux équipes sont dépêchées pour retrouver le prince le plus vite possible : les hommes d'Otto et ceux d'Alicent. Alicent veut retrouver son fils au plus tôt pour le convaincre de ne pas frapper Rhaenyra et de chercher un éventuel compromis. Otto voudrait convaincre son petit-fils de régler l'affaire plus... définitivement.

C'est finalement grâce à l'aide de Mysaria, le Ver Blanc, que le jeune prince est retrouvé. Aegon, encore ivre de la veille, n'a aucune envie de devenir roi et il propose même à son frère Aemond de fuir pour échapper à ses obligations. Le cadet est tenté pendant un quart de seconde mais ramène, après une courte bataille entre les deux équipes, Aegon à leur mère.

Du côté du palais, les nobles de la cour ont tous été "conviés" à plier le genou. Les servants ont été enfermés. Les quelques nobles récalcitrants ont été enfermés, arrêtés puis condamnés à mort. Rhaenys, qui n'est pas une noble comme les autres, a aussi été enfermée dans sa chambre. La princesse a une conversation assez ferme et dynamique avec Alicent. Les deux femmes comprennent les motivations de l'une l'autre. Mais aucun accord n'est scellé.

Un couronnement sanglant

Alicent a aussi une autre conversation avec son maître des chuchoteurs : Larys Strong. De lui, elle apprend les méthodes et les informateurs de son père et le réseau du Ver blanc. Pour obtenir chaque information supplémentaire, Larys exige un prix particulier de la reine : qu'elle lui montre ses pieds. La scène commence avec Alicent dévoilant ses bas, puis ses pieds. Larys termine ses révélations en se masturbant devant les pieds de la reine pendant que celle-ci, parfaitement consciente et dégoûtée, tourne la tête. Cette scène entre en résonance avec les paroles de Rhaenys qui pointait du doigt le fait qu'Alicent soit constamment au service des hommes autour d'elle.



En parlant de Rhaenys, elle parvient à s'échapper de ses quartiers grâce à l'aide d'un garde. Propulsée dans la foule de Port-Réal, Rahenys se retrouve à assister depuis le Grand Septuaire de Baelor au couronnement d'Aegon II. Le nouveau roi semble finalement apprécier le pouvoir qui vient de lui être confié. Mais la cérémonie se conclut dans le sang lorsque Rhaenys parvient à récupérer son dragon depuis les profondeurs du bâtiment religieux. Son irruption provoque la mort de dizaines de badauds mais elle ne préfère pas carboniser la totalité du clan des Verts alors qu'elle a l'opportunité. Elle choisit de s'enfuir.



Cet épisode ne s'intéresse qu'aux Verts depuis la capitale. L'épisode 10 aura certainement à coeur de nous montrer la réaction de Rhaenyra et Daemon et leur plan pour combattre Alicent, Otto et le nouveau Aegon II.

