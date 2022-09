"House of the Dragon", saison 1, épisode 5 : de nouvelles noces macabres...

La saison 1 de House of the Dragon continue d'avancer à son rythme. Pour son cinquième épisode, le spin-off de Game of Thrones nous donne à voir la fin de l'adolescence de nos deux héroïnes : la princesse Rhaenyra Targaryen et la reine Alicent. L'ancienne amitié entre les deux femmes se transforme petit à petit en une animosité certaine. Au coeur de la dispute : des mensonges, un ordre de succession inédit et de grands périls pour l'une comme pour l'autre. Nous allons dans la suite de cet article évoquer ce qu'il se passe dans l'épisode 5 de cette saison 1. Cela veut dire : une montagne de spoilers vous attend après ces derniers mots....

C'est par un règlement de comptes particulièrement cruel que commence cet épisode de House of the Dragon. Exilé par son frère le roi, Daemon Targaryen doit retrouver son épouse légitime : Rhea Royce, dirigeante de la maison Royce et dame de Roches-aux-runes. Femme de caractère et talentueuse cavalière et chasseresse, elle ne semble pas intimidée par le retour de son ombrageux époux. À peine a-t-elle reconnu Daemon encapuchonnée en face d'elle que Rhea commence à le tancer. Es-tu venu pour enfin consommer notre mariage ? Les moutons de la région seront peut-être volontaires, pas moi", lui lance-t-elle. L'ambiance est exécrable. Rhea se place rapidement dans l'esprit de son mari pour imaginer quel sera sa future stratégie pour retrouver pouvoir et influence : obéir à Visérys ? Se débarrasser de Rhaenyra, sa nièce ? Ou alors...

Après quelques secondes de réflexion, Rhea comprend que Daemon est venu pour la tuer et se débarrasser ainsi de ce mariage entre eux deux. Elle saisit son arc, seule chance de triompher de son opposant, mais Daemon effraye son cheval avant qu'elle n'ait le temps d'encocher sa première flèche. Paralysée par sa lourde chute, Rhea est finalement assassinée à coups de pierre par son époux. Les réalisateurs ont eu la délicatesse de ne pas nous montrer la séquence en détail.

Les découvertes d'Alicent

Otto Hightower aussi doit quitter la cour après son entrevue désastreuse avec Viserys lors de l'épisode 4. Il abandonne sa fille, la reine, mais n'oublie pas de lui apprendre une dernière leçon. Alicent reprochait à son père d'avoir trop poussé son avantage et d'être obsédé par la question de la succession. D'après la reine, sa volonté d'écarter Rhaenyra du trône lui est revenu en pleine face comme un boomerang.

Otto, lui, préfère rétorquer à sa fille qu'elle devrait rapidement militer elle aussi pour que son fils aîné supplante Rhaenyra dans l'ordre de succession. Si elle ne s'attache pas à faire de ses fils les héritiers, une guerre aura lieu à la mort de Viserys, car les seigneurs de Westeros ne supporteront pas d'être dirigé par une femme. Et Rhaenyra n'aura pas d'autre choix que de supprimer définitivement Alicent et ses enfants pour asseoir sa légitimité de reine...

Quelques instants après, Larys Strong informe la reine (en feignant de ne pas avoir de motivations cachées) que la princesse Rhaenyra a reçu une visite du mestre du roi. Larys explique à Alicent qu'elle a reçu un "thé" du scientifique. Immédiatement, la reine comprend que cette potion était un moyen de contraception et que Rhaenyra lui a bien menti... Alicent soupçonne que Rhaenyra a eu une relation charnelle avec son oncle. Elle ne sait pas en réalité que c'était avec son garde du corps, ser Criston.

Arrangement entre époux

Viserys, sa nouvelle Main, Rhaenyra et Criston se rendent chez les Velaryon afin de discuter mariage. Viserys souhaite que Corlys accepte sa proposition de marier sa fille Rhaenyra à Laenor. L'état de santé de Viserys inquiète (ou intrigue) de plus en plus ses conseils et alliés. Malgré son état, Viserys tient ferme lors des négociations avec Corlys et sa femme : sa fille sera l'héritière, ses enfants conserveront le nom Targaryen (et ne changeront pas pour Velaryon).

Si Laenor est un bon guerrier, a le bon âge, le bon statut et est séduisant... il n'est toujours pas le futur mari idéal pour Rhaenyra. Pour une raison simple : il est homosexuel. Ses parents le savent (et s'en inquiètent) et Rhaenyra aussi le sait. Cette dernière propose un arrangement à son cousin : ils accompliront leur devoir conjugal, mais, une fois que les enfants seront là, ils pourront l'un comme l'autre avoir les amants qu'ils désirent. Un avenir qui semble parfaitement convenir aux deux futurs fiancés qui s'apprécient et se respectent.

Face à ce mariage arrangé, Criston propose à Rhaenyra de fuir avec lui à Essos. La perspective romantique émeut Rhaenyra mais la princesse n'a clairement pas envie d'abandonner son trône. Elle explique à Criston son arrangement avec Laenor et lui dit que le mariage ne signifiera pas la fin de leur histoire d'amour. Mais la perspective d'être l'amant de la reine et de vivre dans le secret et la honte toute sa vie ne semble pas satisfaire le chevalier...

Un mariage sanglant

Convoqué par la reine, Criston avoue avant même qu'Alicent ne lui pose les bonnes questions qu'il a couché avec Rhaenyra. Cette révélation est une surprise pour la reine qui croyait que la princesse avait couché initialement avec son oncle. Criston demande à la reine de le condamner à mort pour laver ses péchés. Alicent, bien que surprise, ne laisse rien transparaitre et renvoie simplement le chevalier à son poste sans le sanctionner.



Du côté de Viserys, sa situation médicale ne fait qu'empirer. La gangrène gagne peu à peu son corps. Si le grand mestre Mellos recommande d'utiliser des sangsues, son futur héritier, mestre Orwyle, recommande des traitements plus modernes. Traitements qu'il n'aura pas l'occasion d'utiliser (et qui pourtant pourrait aider le roi)...



L'épisode se termine par les célébrations de l'union entre Rhaenyra et Leanor. Durant le repas, tous les protagonistes des guerres futures sont en place. Une façon de montrer que deux fronts vont bientôt s'opposer. Malgré sa bonne volonté, Viserys ne semble pas capable de satisfaire les ambitions des uns et des autres et de garantir la paix. Les entrées spectaculaires de Daemon et d'Alicent dans la salle du trône mettent en avant les mécontentements des uns et des autres. La reine, habillée de vert (couleur de l'entrée en guerre dans sa ville d'origine), semble déterminée à lutter.



Pendant la danse (un clin d'oeil au futur conflit baptisé la Danse des Dragons), plusieurs conflits émergent. Le cousin de Rhea Royce vient par exemple menacer Daemon. Ce dernier lui explique calmement qu'il n'a que faire de ses menaces et qu'il est l'héritier des titres de sa femme décédée. Sous-entendu : il est son seigneur désormais et peut-être serait-il sage de ne pas trop le chercher...



Dans la catégorie "ne venez pas me chercher des noises", nous retrouvons aussi Criston Cole. Particulièrement tendu par les révélations de cet épisode, il est piqué au vif par l'amant de Laenor : Joffrey Lonbec, surnommé le Chevalier aux Baisers. Provoqué par ce dernier, Criston ne peut retenir sa colère et blesse mortellement Joffrey (avant de s'acharner sur son visage). Laenor découvre ce spectacle macabre au milieu de la foule et hurle de douleur. Malgré cette fin terrible, le mariage a lieu quelques heures après entre Laenor et Rhaenyra. Viserys, rongé par la maladie, s'effondre même après l'échange des voeux. Rares sont les mariages heureux sous la plume de G.R.R. Martin...



Pour conclure cet épisode, Criston apparaît dans le jardin intérieur du palais. Il souhaite mettre fin à ses jours après son meurtre qui, il le sait, ne restera pas impuni. Mais il est sauvé, une nouvelle fois, par la reine Alicent...

