"House of the Dragon", saison 1, épisode 1 : Daemon et Rhaenyra, le sang et le devoir

Le Conseil d'Harrenhal dans "House of the Dragon"

Les vrais fans de Game of Thrones se sont certainement levés en pleine nuit pour découvrir le premier épisode de la nouvelle série de HBO House of The Dragon. Malgré la fin tragique des aventures de Daenerys Targaryen dans la série culte originelle, les téléspectateurs vont pouvoir encore profiter des dragons de la mystérieuse dynastie qui a régné pendant des siècles sur les Sept Couronnes.

La nouvelle série se déroule en effet quelques siècles avant les événements que nous connaissons tous. Les Targaryen n'étaient alors pas les parias que l'on connaît mais la plus puissante famille de Westeros, capable de commander aux dragons et d'imposer sa volonté à ses rivaux. House of The Dragon ambitionne ne plonger dans les secrets de cette famille encore bien mystérieuse et pourtant centrale dans les romans de G.R.R. Martin.

C'est par une leçon d'histoire que commence le premier épisode de House of The Dragon... Si vous n'avez pas encore eu le loisir de découvrir cet épisode 1, sachez que la suite de cet article contiendra des spoilers. Continuez la lecture à vos risques et périls... La scène introductive de cet épisode nous projette encore un peu plus dans le passé. Lors d'une présentation grave et majestueuse, on découvre un événement historique majeur : le grand Conseil d'Harrenhall. C'est durant cet immense rassemblement de tous les seigneurs du royaume que le roi Jaehaerys I Targaryen a déterminé sa succession après la mort de ses deux fils. Il avait le choix entre l'aînée de son aîné, Rhaenys Targaryen, et un autre petit-fils : Viserys Targaryen. Sexisme de la société médiévale oblige, c'est l'homme qui l'a emporté.

La série est contée à travers le récit de Rhaenyra Targaryen, la fille aînée de celui qui devenu le roi Viserys Ier et l'une des héroïnes de la série. House of the Dragon offre ensuite un petit tour de la capitale King's Landing de nouveau intacte avec la jeune princesse de retour d'un petit trajet aérien à dos de dragon. Le clin d'oeil est évident avec Game of Thrones puisque nous avions quitté la série avec une ville totalement détruite après le raid destructeur de Daenerys... Rhaenyra Targaryen est amie avec une jeune dame de la cour, Alicent Hightower, la fille de la Main du roi, Otto Hightower.

Le danger Daemon

Le ton est donné lorsque l'épisode se poursuit sur un Conseil restreint du roi Viserys qui se préoccupe avec une certaine distance d'un conflit à l'étranger causé par une Triade rebelle. Le sujet est nettement plus proche des intérêts de deux autres personnages importants : Daemon Targaryen (Matt Smith), le frère très fougueux du roi et Corlys Velaryon (Steve Toussaint), le mari de Rhaenys Targaryen. À l'époque, Rhaenyra n'est qu'une adolescente brave mais impressionnable. Son père tenait cependant à ce qu'elle assiste à certains conseils. Daemon et Rhaenyra semblent entretenir une excellente relation oncle-nièce. Le guerrier offre d'ailleurs un précieux collier en acier valyrien à la jeune femme.

Mais derrière son côté charmant se cache un homme aux méthodes brutales. Daemon, chargé de la garde royale, entreprend régulièrement des expéditions punitives dans les rues de la capitale. Les spectateurs vont avoir droit à une collection admirable de démembrements pour la première scène sanguinaire de la série. Des mains, des bras, des pénis et des têtes sont arrachées avec une certaine gourmandise par les troupes de Daemon. Ce dernier semble prendre un plaisir pervers à faire souffrir ses victimes. On apprend que ces méthodes barbares ne sont pas appréciées par Otto Hightower qui incite le roi à contrôler son frère et que Daemon n'est pas vraiment un mari présent et fidèle pour son épouse Rhea Royce.

Puisque la violence et le sang sont deux composantes importantes de l'ADN de la saga, les réalisateurs ont fait le choix astucieux de mêler une séquence de tournoi (où Daemon prouve encore sa brutalité avant d'être battu par le séduisant ser Criston Cole qui deviendra bientôt le bouclier lige de la princesse Rhaenyra) et un accouchement très difficile. En effet, la mère de Rhaenyra, la reine Aemma est encore enceinte, le roi n'ayant toujours pas de fils. L'accouchement très difficile provoque la mort de la reine après une césarienne suicidaire, puis la mort du nourrisson. Rhaenyra et son père sont profondément affectés par la mort d'Aemma. Dans la tradition des Targaryen un bucher est dressé pour les obsèques royales, allumé grâce aux flammes d'un dragon.

Un secret de famille central

La mort de la reine et du petit prince provoque une crise de succession qui va être au coeur de la série. Pour que la couronne n'arrive jamais sur la tête du premier mâle dans l'ordre de succession, l'impulsif Daemon, le Conseil du roi suggère de nommer Rhaenyra, héritière du trône. Un choix très moderne mais qui pourrait aussi aisément provoquer une guerre civile et intra-familiale sanguinaire. La décision est prise assez aisément. Daemon n'ayant rien trouvé de mieux que de fanfaronner en pensant déjà que la couronne lui reviendrait, celui-ci a provoqué l'ire de son frère, le roi. Même si ce dernier a toujours cherché à défendre son cadet, il a été particulièrement blessé par les moqueries de Daemon proféré à l'encontre de son fils mort-né au milieu d'un bordel... Daemon reçoit l'ordre indiscutable de retourner auprès de la femme qu'il a délaissé, loin de la cour.



L'épisode se termine sur une discussion très émouvante entre Rhaenyra et son père. Le roi explique à sa fille qu'elle sera l'héritière légitime du Trône de Fer après sa mort. Il provoque un conseil, comme son grand-père avant lui, afin de faire prêter allégence à sa fille tous les seigneurs du royaume. Ceux-ci s'exécutent. Visérys fait aussi une confidence à sa fille en lui racontant un secret qui passe de roi en roi depuis des générations. Leur ancêtre, Aegon, a eu un rêve, une prophétie qui évoquait un grand hiver capable d'annihiler l'humanité et contre lequel il faudra lutter... Un rêve qu'il a baptisé "le chant du feu et de la glace" (A Song of Ice and Fire, le titre de la saga de G.R.R. Martin qui raconte la conclusion de Game of Thrones et le destin de Jon Snow).

