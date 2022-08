"House of the Dragon" (OCS) : quand seront diffusés les épisodes de la saison 1 ?

"Dracarys !" House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones arrive sur la plateforme de streaming OCS cet été. À partir du 22 août à 3h du matin précise, le premier épisode de cette toute nouvelle saison baptisé The Heirs of the Dragon (Les Héritiers du Dragon) sera diffusé.

Pas de risque d'être spoiler, même par les téléspectateurs de l'autre côté de l'Atlantique puisque la plateforme de streaming propose une diffusion en simultanée avec les États-Unis. Si vous avez le courage de vous lever tôt, alors vous pourrez découvrir avant vos camarades de classes, vos collègues ou vos amis ce qui se déroule dans cet épisode, préservé des terribles spoilers.

Le grand public va très certainement attendre le soir même pour se replonger dans les aventures des familles nobles de Westeros. Une soirée spéciale a même été organisé par OCS dans le cinéma Le Grand Rex à Paris pour que les fans (déguisés ou non) viennent profiter ensemble et dans les meilleures conditions de ce lancement particulièrement attendu.

Quel planning pour la série ?

Reste à savoir ce qui vous attend pour les prochaines semaines. La saison 1 de House of The Dragon comptera 10 épisodes. Chaque épisode sera diffusé dans la nuit du dimanche au lundi. Dimanche soir pour les Américains à l'heure de grande écoute, à 3 heures du matin en France pour les plus impatients. Et, pour les autres, streaming oblige, ils auront la liberté de regarder les épisodes le soir même, d'attendre une soirée entre amis en slalomant entre les spoilers pendant des jours ou d'attendre la fin de la saison pour tout "binger" d'un coup.

L'épisode 1 sera diffusé le 21 août, l'épisode 2 le 18 août... et ainsi de suite à raison d'un épisode par semaine jusqu'au "season finale" le 23 octobre 2022. Chaque épisode devrait avoisiner une durée d'une heure environ.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info