"House of the Dragon" : qui sont Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, les ennemies intimes de la série ?

House of the Dragon ne sera pas une série sur une quête mystérieuse avec de la magie et des dragons. Le spin-off de Game of Thrones, qui s'apprête à débarquer sur nos écrans en ce mois d'août, sera une série hautement politique. C'est ce qui fait le sel des créations de G. R. R. Martin, l'auteur américain derrière la célèbre saga de fantasy.

Pour cette nouvelle série qui se déroule quelques siècles avant les aventures que nous connaissons, d'autres protagonistes vont s'affronter. Il y a les familles que l'on connaît déjà, comme la dynastie régnante des Targaryen avec leurs cheveux argentés et leurs dragons. Certains noms comme les Baratheon ou les Stark ne manqueront pas d'être évoqués... Mais c'est une famille plus méconnue, les Hightower, qui va prendre toute la lumière.

House of the Dragon, comme son nom l'indique, évoquera principalement le destin des Targaryen durant une crise géopolitique et successorale majeure baptisée la Danse des Dragons. Deux femmes vont se disputer le Trône de Fer, avec chacune leurs raisons et leurs ambitions : Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. La saison 1 de House of The Dragon nous proposera de suivre la vie de ces deux jeunes femmes, de l'adolescence à l'âge adulte.

Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower étaient deux très proches amies durant leur jeunesse. La première était la fille aînée du roi de l'époque Viserys Ier. La seconde était la fille bien-aimée de la Main du Roi, le plus important conseiller de Viserys, Otto Hightower. Lorsque House of the Dragon commence, les téléspectateurs découvriront deux jeunes actrices pour incarner ces deux femmes : Milly Alcock et Emily Carey. Après quelques épisodes, deux autres comédiennes plus âgées prendront le relai : Emma D'Arcy et Olivia Cooke.

Qui montera sur le Trône de Fer ?

Les directeurs de casting se sont admirablement débrouillés pour trouver des actrices qui se ressemblent et vous n'aurez aucun mal à les distinguer. La première avec ses cheveux argentés et sa moue boudeuse, et la seconde avec sa grande beauté et ses cheveux auburns. Rhaenyra Targaryen est une princesse royale qui partage des traits de caractères communs avec Daenerys Targaryen ou encore Arya Stark. Elle aime se battre, respecte les vrais chevaliers qui connaissent le champ de bataille et dispose d'un grand charisme. Elle souhaite aussi révolutionner les Sept Couronnes.

Cette envie de réformer le royaume ne vient pas d'un goût immodéré pour l'anarchie mais provient de sa situation politique. Rhaenyra est en effet sélectionnée pour devenir l'héritière de son père qui n'a jamais réussi à avoir de fils. Une première pour le royaume. Viserys Ier ne voulait pas confier le pouvoir à son frère, Daemon (incarné par Matt Smith), jugé trop instable. Naturellement, les autres seigneurs du royaume ne vont pas voir d'un bon œil cette future reine, misogynie oblige. Et ils vont aussi voir dans cette irrégularité, l'occasion de prendre le pouvoir...

La Danse des Dragons

Alicent Hightower est la dame de compagnie et l'amie la plus proche de la jeune princesse. Elles ont à peu près le même âge. Grâce à cette proximité, la jeune femme va finir par devenir la deuxième épouse de Viserys Ier quelques temps après la mort de la mère de Rhaenyra. Un mariage qui, naturellement, n'est pas particulièrement apprécié par la princesse héritière. D'une, elle perçoit cette union comme une tentative de lui arracher le trône grâce à de nouvelles naissances. De l'autre, elle voit cette union comme une trahison opportuniste de la famille Hightower.

Deux lignes héritières vont donc naître de cette nouvelle union et un long conflit va surgir. D'un côté, il y aura Rhaenyra qui représentera la lignée légitime, fille aînée du roi, capable de chevaucher les dragons. De l'autre, Alicent Hightower, mère d'un nouvel héritier mâle baptisé Aegon, qui craindra pour sa sécurité et celle de sa famille. Sans entrer dans les détails de cette terrible rivalité que va explorer House of the Dragon (nous ne voudrions pas vous spoiler), disons simplement que le conflit entre les deux femmes et leurs alliés respectifs va plonger les Sept Couronnes dans le chaos pendant des années. Batailles, dragons, assassinats, trahisons, espions, mensonges... Ces deux femmes vont se déchirer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info