Daniel Radcliffe s'oppose à J.K. Rowling et défend les personnes trans

publié le 10/06/2020 à 15:08

"Les femmes trans sont des femmes". Mardi 9 juin, Daniel Radcliffe, acteur principal des films "Harry Potter", a pris la plume pour défendre la communauté trans. Une initiative à rebours de la prise de position de l'auteure de la saga J.K. Rowling.

Dimanche 7 juin, l'écrivaine a partagé sur Twitter un article intitulé "Opinion : créer un monde post-Covid plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles". J.K. Rowling a alors commenté : "Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu’il existait un mot pour ça. Quelqu’un peut m’aider, Wumben ? Wimpund ? Woomud ?", faisant allusion au mot "woman", femme en anglais." Une remarque transphobe qui lui a valu une avalanche de critiques et d'attaques sur les réseaux sociaux, les internautes arguant que les hommes trans et les personnes non-binaires peuvent aussi avoir leurs règles.

Je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causé Daniel Radcliffe Partager la citation





Ce n'est pas la première fois que J. K. Rowling prend la parole pour défendre son point de vue controversé. Mais cette fois-ci, Daniel Radcliffe qui interprète le personnage principal dans les films "Harry Potter", a choisi de riposter. Dans une tribune publiée sur le site internet The Trevor Project, une organisation qui vient en aide aux jeunes personnes de la communauté LGBTQ+, il a défendu les personnes trans. Et en particulier les femmes trans.

"Les femmes trans sont des femmes. Tout propos contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres et va à l'encontre de tous les conseils donnés par les professionnels de santé et les associations qui sont bien plus expertes sur le sujet que Jo (J. K. Rowling) et moi", a-t-il écrit.

Il a également tenu à rassurer les fans de la saga, déçus que leur auteure favorite porte des idées à l'encontre des leurs. "Je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée (...) Si vous avez trouvé dans ces récits quelque choque qui résonnait avec la manière dont vous vous sentiez et qui vous a aidé à n'importe quel moment de votre vie, cela reste entre vous et le livre que vous avez lu et c'est sacré".