"Going Places" : que sait-on du spin-off de "The Big Lebowski" ?

publié le 11/06/2019 à 22:00

21 ans après la sortie tonitruante de The Big Lebowski des frères Coen - même si seul Joel était crédité à la réalisation - les aventures du "Dude" reviennent sur grand écran. Seulement, quelques petits détails diffèrent : le spin-off sera réalisé par John Turturro, acteur du film de 1998 et il a choisi de centrer l'intrigue autour de son personnage excentrique, fou du bowling, Jesus Quintana.



Le comédien, notamment vu dans de nombreux films des frères Cohen comme Barton Fink (1991) ou O'Brothers (2000), a expliqué au média britannique The Independent qu'il avait terminé un montage dont il était content : "C'est un film un peu racé. Il montre à quel point les hommes sont stupides. Voilà de quoi parle le film - les femmes sont plus fortes", a expliqué John Turturro.

Un casting cinq étoiles a également été dévoilé : du côté des "femmes fortes", on retrouve la française Audrey Tautou et l'actrice américaine Susan Sarandon. Et du côté des hommes, John Turturro reprendra évidemment sont rôle fétiche et Bobby Cannavale (Ant-Man) jouera un des personnages principaux.

Un film inspiré des "Valseuses"

Autre indication assez surréaliste, ce long-métrage, dont on ne connaît pas encore la date de sortie, est inspiré par le film de Bertrand Blier Les Valseuses (1974) avec Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Le titre choisi, Going Places, est la traduction anglaise du film mettant en scène les deux voyous qui avait créé la polémique à sa sortie. Avant la sortie de cet étrange spécimen cinématographique, voici les quelques images de la scène mémorable du bowling, et surtout de John Turturro se trémoussant en combinaison violette sur Hotel California des Gypsi Kings.

> The Big Lebowski - Jesus Scene (1080p)