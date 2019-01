publié le 09/01/2019 à 17:24

Vingt ans déjà. La série culte Les Sopranos fête son anniversaire le 10 janvier 2019. Un film sur les aventures de la famille mafieuse doit sortir prochainement. La date reste pour l'instant inconnue. David Chase, le créateur, a tout de même dévoilé quelques détails sur l'histoire de The Many Saints of Newark. Il est notamment question du personnage de Tony Soprano, joué par l'irremplaçable James Gandolfini mort en 2013 d'une crise cardiaque.





Dans une interview accordée à Deadline, David Chase a dévoilé que le personnage de Tony sera très présent dans le prequel - la trame de l'histoire se déroule avant celle de la série. L'intrigue se situera dans les années 60. À l'écran donc, une version plus jeune du père de famille et parrain de la mafia. "Je m'intéressais beaucoup à la ville de Newark et à la vie à Newark à cette époque, explique le créateur au média. J'y allais tous les samedis soirs pour dîner avec mes grands-parents. Mais la chose qui m'intéressais le plus était de traiter l'enfance de Tony."

La complexité de l'intrigue se concentrera également sur "les tensions entre les Noirs et les Blancs pendant cette période", ajoute David Chase. À l'origine, un film basé sur la série avait été imaginé mais la mort de son acteur phare a écarté toute possibilité. Finies donc les confessions de Tony à son psychiatre - la fil conducteur de la série - et place à l'enfance du futur chef de la mafia.

Douze ans après l'arrêt de la série, Les Soprano est restée une référence dans le monde des séries, même sur Twitter où la scène finale pose toujours question. Aucun acteur n'est pressenti pour le moment mais les castings sont en cours afin de préparer le tournage en 2019.