"La Casa de Papel" : Neflix annonce la cinquième et dernière partie de la série

publié le 31/07/2020 à 19:05

La Casa de Papel touche à sa fin. Netflix a annoncé dans un communiqué le 31 juillet 2020 que la série espagnole phénomène va se terminer par une cinquième partie.

La Casa de Papel Partie 5 comptera 10 épisodes avec une production prévue pour le 3 août prochain. Le tournage aura lieu en Espagne, au Danemark et au Portugal. C'est dans cette partie que les fans de l'équipe du Professeur (Álvaro Morte) découvriront enfin la fin du braquage. Au casting, on retrouvera tous les personnages vus dans les précédents épisodes : Úrsula Coberó (Tokyo), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía).

"Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante", explique Alex Pina, le showrunner de la série dans le communiqué de Netflix.

Deux nouveaux personnages sont pour le moment annoncé, sans que leurs rôles ne soient spécifiés : Miguel Ángel Silvestre (Sense8) et Patrick Criado (La gran familia española).