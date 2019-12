publié le 02/12/2019 à 09:00

Huit films ont été sélectionnés et entreront en compétition lors du 23e Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez qui se déroulera du 14 au 19 janvier 2020. RTL vous révèle la Sélection Officielle des Longs & Courts Métrages en Compétition ce lundi 2 décembre 2019.

Du côté des longs-métrages Chacun chez soi, Divorce Club, La Daronne, Forte, Mine de rien, Tout nous sourit, Terrible jungle et Lucky. Une sélection cinq étoile avec des grands noms de la comédies et d'autres plus habitué aux drames de Florence Foresti à Catherine Deneuve en passant par Michèle Laroque, Michael Youn, Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Isabelle Huppert, Valérie Lemercier, Alison Wheeler, Vincent Dedienne. Bref, du très beau monde.

- Chacun chez soi, de Michèle Laroque (22 avril 2020), avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing et Olivier Rosemberg…

Synopsis : Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années.

Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose…

"Chacun chez soi"

- Divorce Club, de Michaël Youn (25 mars 2020), avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Michaël Youn…

Synopsis : Après 5 ans de mariage, Ben (Arnaud Ducret) est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick (François-Xavier Demaison), un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés (Audrey Fleurot, Michaël Youn…) les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du Divorce Club…

- La Daronne, de Jean-Paul Salomé (25 mars 2020), avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade Nadja Nguyen, Rachid Guellaz, Mourad Boudaoud, Iris Bry…

Synopsis : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le doigt dans l’engrenage d’un réseau et devient la Daronne, en plein cœur de Belleville.

"La Daronne"

- Tout nous sourit, de Melissa Drigeard (2020), avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit, Guy Marchand, Karidja Touré, Giovanni Cirfiera, Emilie Caen...

Synopsis : Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils confient aux deux aînés le soin de garder leur petit frère. Jérôme doit couvrir un festival rock et Audrey animer un séminaire. Du moins, c’est ce qu’ils racontent. Car en vérité, ils partent chacun passer le week-end avec leurs amants respectifs! Un petit détail : ils ont prévu tous les deux d’aller au même endroit, dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Et la situation ne fera qu’empirer à l’arrivée des parents d’Audrey, puis de sa sœur et des enfants du couple. Le quatuor n’a alors d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences, mais très vite le vernis et les nerfs commencent à craquer...



- Forte, de Katia Lewkowicz (18 mars 2020), avec Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia…

Synopsis : L’important, c’est d’être soi-même. Mais pour Nour (Melha Bedia), 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c’est compliqué ! Elle ne semble être une option pour aucun mec… Bien déterminée à enfin séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole Dance. Avec l’aide d’une prof un peu particulière (Valérie Lemercier) et de ses deux meilleurs amis tout aussi paumés qu’elle, Nour va surtout essayer d'apprendre à s’accepter.

"Forte"

- Mine de rien, de Mathias Mlekuz (26 février 2020), avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot et Mélanie Bernier...

Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.



- Terrible jungle, de Hugo Benamozig et David Caviglioli (2020), avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaidi, Jonathan Cohen…

Synopsis : Eliott (Vincent Dedienne), jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre (Catherine Deneuve). Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Lucky

- Lucky de Olivier van Hoofstadt (2020) avec Florence Foresti, Michael Youn, Alban Ivanov…

Synopsis : Pour s’en sortir financièrement, Willy (Alban Ivanov) et son pote Tony (Michaël Youn), endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro (Florence Foresti), une flic totalement corrompue.

Affiche officielle du 23ème Festival de l'Alpe d'Huez 2020 Crédit : FAH

Du côté des courts métrages, voici la sélection de cette édition :

- Bonne mort d'Alexandre Poulichot

- Dernière ligne droite d'Arnaud Mizzon

- Je suis gavé de Martin Darondeau

- Je suis ton père de Justine Le Pottier

- Le blocage de Jonathan Lago Lago

- Mon p'tit Bernard de Wilfried Méance & Olivier Ducray

- Partage de Johann Dionnet & Marc Riso

- Samedi en quinze de Yannick Privat

- Tout se mérite de Pierre Amstutz Roch

- Truc de ouf de Patrick Cassir



Qui dit festival, dit jury avec cette année José Garcia à la présidence. Sabrina Ouazani (Plan Coeur), Chloé Jouannet (Banlieusards), Nicolas Benamou et Bob Sinclar l'accompagneront pour sacré la comédie de l'année. Le public aura aussi son mot à dire et il pourra voir tous les films puisque l'accès aux séances est libre et gratuit. Cinq ou six autres films seront projetés lors de ce festival en hors compétition. Leurs noms seront égrainés durant le mois de décembre.

Festival de l'Alpe d'Huez 2020 : les membres du jury Crédit : Agence Tournée Générale