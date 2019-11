publié le 08/11/2019 à 11:57

Festival de l'Alpe d'Huez 2020 : les membres du jury Crédit : Agence Tournée Générale

RTL vous dévoile en exclusivité le jury du 23e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il s'agira de la 23e édition de ce rendez-vous majeur spécialisé dans le film de comédie. L’événement, présidé par José Garcia, se tiendra en Isère du mardi 14 au dimanche 19 janvier 2020.



On retrouve ainsi Sabrina Ouazani, connue entre autres pour son rôle dans la série Netflix, Plan Coeur. La jeune comédienne de 30 ans s'est dit "fière de faire partie du jury de l’unique, et donc si précieux, Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez". "Pour moi, plus qu’un art, le cinéma avec les émotions qu’il nous transmet, relève de la magie (...) a-t-elle confié, la comédie est généreuse, elle nous rassemble parce qu’elle nous ressemble."

À ses côtés, Chloé Jouannet, l'actrice qui s'est illustrée dans le dernier film de Kerry James, Banlieusards et le réalisateur, Nicolas Benamou. Ce dernier y avait gagné le prix du Public et le prix du Jury en 2014 pour Babysitting. Plus inattendu, le musicien Bob Sinclar sera également membre du Jury. "Je suis un grand fan de comédie, de De Funès à l'équipe du Splendid, de Jean-Pierre Marielle à Ary Abittan" a-t-il déclaré.

Affiche officielle du 23ème Festival de l'Alpe d'Huez 2020 Crédit : Festival de l'Alpe d'Huez 2020