publié le 16/09/2019 à 09:00

Après Omar Sy en 2017, Franck Dubosc en 2018 et Alexandra Lamy cette année, c'est le comédien José Garcia qui aura l'honneur de présider le festival international de cinéma de l'Alpe d'Huez en 2020. Il s'agira de la 23e édition de ce rendez-vous majeur spécialisé dans le film de comédie. L’événement se tiendra en Isère du mardi 14 au dimanche 19 janvier 2020.

Le Festival de comédie de l’Alpe d’Huez a débuté en 1997. "Cette année-là, nous avons présenté La Vérité si je mens ! qui nous a propulsé tous comme acteurs incontournables de comédie, raconte José Garcia. En 2000, nous y sommes retournés avec La Vérité si je mens ! 2 ,succès encore plus incroyable. En 2003, mon épouse Isabelle Doval pour son premier film Rire et châtiment a reçu le Prix Spécial du public."

L'acteur poursuit : "En 2010, Le Mac un des seuls prix d’interprétation de toute ma vie… C’est à vous de dire si ce Festival m’a porté chance. Je suis extrêmement heureux d’être le président du jury de cette 23e édition, très anxieux car ce sera la première fois, et très déterminé à faire de cette chance unique un moment inoubliable. J'ai surtout, surtout, une furieuse envie de mettre un gros bordel…"

L'an dernier, le jury d'Alexandra Lamy, Rayane Bensetti, Rossy de Palma, Eric Elmosnino et Anne Marivin a récompensé Lisa Azuelos et son film Mon bébé avec Sandrine Kiberlain (Grand Prix et Prix d'interprétation féminine). François Civil a été sacré pour son rôle dans Mon inconnue, le Prix du Jury a été offert aux Crevettes Pailletées et le Prix du public est revenu à Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi.

La programmation complète, les membres du Jury & du "Coup de Projecteur" seront annoncés progressivement jusqu’à la fin de l’année. Le festival offrira toujours un accès libre et gratuit pour le public à toutes les projections (dans la limite des places disponibles).