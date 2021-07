Festival de Cannes : origine, prix, sécurité... Tout savoir sur la Palme d’or

La 74e édition du Festival de Cannes touche à sa fin. Et c'est ce samedi 17 juillet que le meilleur film de la compétition se verra remettre l'une des plus prestigieuses récompenses cinématographiques : la Palme d'or.

C'est également le jour où le jury décernera les prix des meilleures interprétations féminine et masculine, le Grand Prix, le prix de la meilleure mise en scène, du meilleur scénario, le prix du jury, ainsi que la Palme d'or du court-métrage. Retour sur l'histoire de la célèbre récompense dorée qui fait tant rêver.

Jusqu'en 1954, le meilleur film remportait le dénommé Grand prix du Festival international du film. Le réalisateur primé repartait avec un diplôme et une œuvre d'art signée d'un artiste contemporain. Ce n'est qu'en 1955 que la première Palme d'or fut décernée. Et c'est le film Marty, réalisé par l'Américain Delbert Mann qui fut le premier récompensé. À cette occasion, le jury était présidé par un certain Marcel Pagnol.

La Palme-bijou

Le trophée d'or tel que nous le connaissons a été dessiné en 1998 par Caroline Scheufele, coprésidente de Chopard, le joaillier suisse qui fournit chaque année le trophée, en échange d'un partenariat officiel. La valeur de la Palme est estimée à environ 20.000 euros.

Cette tige légèrement courbée est ornée de 19 feuilles sculptées à la main pour un poids de 118 grammes d'or éthique, 18 carats, et forme à sa base un cœur. La Palme est réalisée dans un moule en cire dans lequel on injecte de l'or avant d'être poli... Cela représente 40 heures de travail et l'intervention de cinq joailliers sont nécessaires. Le trophée repose sur un coussin de cristal de roche de 1,2 kg, taillé en forme de diamant et toujours unique, car la nature ne donne jamais naissance à deux cristaux identiques.

Palme de secours

On n'est jamais trop prudent. Il existe une deuxième Palme d'or de secours en cas de résultat ex aequo, ou encore d'accident matériel. Enfin, depuis 2000, deux mini-palmes récompensent les prix d'interprétation féminine et masculine. Sous très haute sécurité, les Palmes sont livrées au dernier moment, quelques heures avant la cérémonie de clôture.

Double-palmés

Enfin, seuls neuf lauréats font partie du très convoité cercle des "double-palmés" : Alf Sjöberg (Grand prix, ancienne dénomination, 1946 et 1951), Francis Ford Coppola (Grand prix en 1974 et Palme d'or en 1979), Shoei Imamura (1983 et 1997), Bille August (1988 et 1992), Emir Kusturica (1985 et 1995), les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne (1999 et 2005), l'Autrichien Michael Haneke (2009 et 2012), Ken Loach (2006 et 2016).