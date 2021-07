Cannes 2021 : nos films coups de cœur... en attendant la décision du jury

Dernier rendez-vous avec la Croisette. Le Festival de Cannes ferme ses portes demain soir, 17 juillet, jour du palmarès. On saura quels films ont séduit Spike Lee et son jury. C'est donc l'heure d'un pré-bilan. Il reste encore aujourd'hui deux films en compétition ce 16 juillet : Nitram de l'Australien Justin Kurzel et Les intranquilles du Belge Joachim Lafosse. On a vu souvent les lauréats se détacher dans le sprint final...

D'une manière générale, nous avons vu ici de très bonnes choses en compétition, mais sans ressentir l'emballement total de certaines années pour un film en particulier... À ce stade, parmi nos préférés, nous gardons en mémoire le film d'ouverture, premier candidat à la Palme : Annette de Leos Carax avec Marion Cotillard, film intense et bluffant dans lequel l'actrice phare du cinéma français, adoubée par Hollywood, incarne une cantatrice qui va payer le prix fort de la notoriété.

Beaucoup d'affection aussi pour Tout s'est bien passé de François Ozon avec Sophie Marceau qui était de retour à Cannes, Festival où elle a vécu des moments heureux, (notamment dans le jury), mais aussi, on s'en souvient, plus compliqués... Gros coup de coeur ensuite pour Julie en 12 chapitres du danois Joachim Trier et pour Flag day de Sean Penn. Le réalisateur et acteur pour la première fois dans un de ses films, face à sa propre fille Dylan dans une histoire justement basée sur les rapports père-fille...

Ajoutons à cette liste Drive My Car du Japonais Ryusuke Hamaguchi, Un héros de l'Iranien Asghar Farhadi (sans doute le film le plus complet de la compétition), Les Olympiades de Jacques Audiard, L'histoire de ma femme du Hongrois Eynedi et puis le charme flamboyant même si parfois un peu creux, de The French Dispatch de l'Américain Wes Anderson...

Il y a cette année matière à dessiner un palmarès à géométrie variable : des films politiques, sociaux, violents ou romantiques, fantastiques... La décision appartient aux 9 membres du Jury, verdict samedi soir vers 20h...