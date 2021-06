Cannes 2021 : découvrez les films de la Sélection officielle du festival

publié le 03/06/2021 à 12:09

Voici un rendez-vous que les cinéphiles attendent chaque année. Un rendez-vous dont le retour nous fait rêver au monde d'après, loin de la pandémie. Ce jeudi 3 juin 2021 se tenait la conférence de presse du Festival de Cannes avec la fameuse annonce de la Sélection officielle. Les réalisateurs, producteurs et comédiens du monde entier croisaient les doigts en attendent d'entendre leurs noms.

RTL avait révélé il y a quelques semaines que Benedetta de Paul Verhoeven (Basic instinct, Robocop ou Elle) avec Virgine Efira dans le rôle d'une nonne lesbienne du XVIIe siècle fera partie de cette compétition officielle. Le film qui s'annonce comme un choc sera présenté le 9 juillet 2021 au jury de Spike Lee et sortira en salles ce même jour partout en France.

Au-delà de ce film très attendu, cette 74e édition du prestigieux Festival s'ouvrira avec Annette, comédie musicale signée Leos Carax avec, à l'affiche, Adam Driver et Marion Cotillard. La sélection complète a été annoncée dans un grand cinéma des Champs-Élysées à Paris. Un lieu magique qui a eu le plaisir d'accueillir de nouveau du public ces derniers jours avec l'assouplissement des mesures sanitaires.

La Sélection officielle est...

"C'est une sélection qui s'est faite sur un temps très long et c'est une sélection internationale avec des cinéastes qui ne savent pas encore s'ils pourront venir à Cannes", a prévenu Thierry Frémaux, le Délégué Général du Festival de Cannes avant de commencer à égrainer la liste des films sélectionnés.

Un Certain Regard :

Un monde de Laura Wandel

The Innocents d'Eskil Vogt

Freda de Gessica Généus

Moneyboys de C.B Yi

Blue Bayou de Justin Chon

Delo (House arrest) de Alexey German Jr..

After Yang de Kogonada

Commitment Assan de Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb de Valdimar JÓHANSSON

Noche de fuego de Tatiana huezo

Bonne mère de Hafsia Herzi

Rehana Maryam Noor de Abdullah Mohammad Saad

Et il y eut un matin (Let there be morning) d'Eran Kolirin

Unclenching The Fists de Kira Kovalenko

La Civil de Teodora Ana Mihai

Women Do Cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

Séance spéciale :

H6 de Yé Yé

Cahiers noirs de Shlomi Elkabetz

Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg

JFK Revisited: Through The Looking Glass d'Oliver Stone

O Marinheiro das Montanhas (Le marin des montagnes) de Karim Aïnous

Cannes Premières :

In front of your face de Hong Sang-Soo

Serre-moi fort de Mathieu Amalric

Mothering Sunday de Eva Husson

Cette musique ne joue pour personne (Love songs for tough guys) de Samuel Benchetrit

Cow d'Andrea ARNOLD

Tromperie de Arnaud Desplechin

Evolution de Kornél Mundruczo

Séance de Minuit :

Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse

Hors compétetion :

Bac Nord de Cédric Jimenez

Aline de Valérie Lemercier

Stillwater de Tom McCarthy

The Velvet Underground de Todd Haynes

Emergency Declaration de Han Jae-Rim

De son vivant d' Emmanuelle Bercot

... sans oublier la compétition officielle

Compétition :

RED ROCKET de Sean Baker

THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson

TITANE de Julia Ducournau

TRE PIANI de Nanni Moretti

TOUT S’EST BIEN PASSÉ de François Ozon

UN HÉROS (A Hero) d'Asghar Farhadi

MEMORIA d'Apichatpong Weerasethakul

NITRAM de Justin Kurzel

PAR UN DEMI CLAIR MATIN de Bruno Dumont

PETROV’S FLU de Kirill Serebrennikov

LES INTRANQUILLES (The restless) de Joachim Lafosse

LES OLYMPIADES (Paris 13th District) de Jacques Audiard

LINGUI de Mahamat-Saleh Haroun

JULIE (EN 12 CHAPITRES) (The worst person in the world) de Joachim Trier

LA FRACTURE de Catherine Corsini

HAUT ET FORT (Casablanca beats) de Nabil Ayouch

HYTTI NRO 6 (Compartment No.6) de Juho Kuosmanen

HA'BERECH (Le genou d’Ahed / Ahed’s knee) de Nadav LAPID

DRIVE MY CAR de Ryusuke Hamaguchi

BENEDETTA de Paul Verhoeven

BERGMAN ISLAND de Mia Hansen-Love

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (L’histoire de ma femme / The story of my wife) de Ildikó Enyedi

ANNETTE de Leos Carax

FLAG DAY de Sean Penn

Jodie Foster sera célébrée

On connaît d'ores et déjà quelques éléments sur le déroulé de cette nouvelle édition du Festival de Cannes. L'actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster recevra la Palme d'or d'honneur de cette 74e édition du Festival de Cannes, qui doit se tenir du 6 au 17 juillet sur la Croisette, ont annoncé mercredi 2 juin les organisateurs. Cette distinction, attribuée dans le passé à Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo ou encore Agnès Varda, "salue un parcours artistique brillant, une personnalité rare et un engagement discret mais affirmé pour les grands sujets de notre époque", indiquent les organisateurs dans un communiqué.



L'actrice aux deux Oscar sera également l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture du Festival, qui s'achèvera avec le palmarès du jury présidé par l'Américain Spike Lee. "Jodie Foster nous fait un très beau cadeau en venant fêter le retour du Festival sur la Croisette. Son aura est aujourd'hui sans équivalent: elle incarne la modernité, l'intelligence rayonnante de l'indépendance et l'exigence de la liberté", écrit son président Pierre Lescure, qui loue "une amie fidèle du Festival".



En 2001, l'actrice avait renoncé "la mort dans l'âme" à présider le jury du 54e Festival de Cannes pour tourner un thriller avec David Fincher. "Je suis flattée que Cannes ait pensé à moi et je suis très honorée de pouvoir transmettre quelques mots de sagesse ou raconter quelques aventures à une nouvelle génération de cinéastes", a-t-elle dit, citée dans le communiqué du Festival.



Le film de clôture du festival a été choisi par les organisateurs mais reste une "surprise" qui sera dévoilée bien plus tard, a fait savoir Pierre Lescure