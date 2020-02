Marcel Pagnol aurait eu 125 ans ce 28 février 2020

publié le 28/02/2020 à 09:51

Google rend hommage à Marcel Pagnol. Il est né il y a 125 ans, le 28 février 1895, à Aubagne, et son oeuvre continue d'être lue et étudiée à travers le monde. Marcel Pagnol est connu pour sa trilogie marseillaise de pièce de théâtre Marius, Fanny et César. Les trois pièces ont été montées à de nombreuses reprises et adaptées plusieurs fois au cinéma.

Personnage emblématique de la Provence, Marcel Pagnol est aussi connu pour les trois volumes qui composent son autobiographie, La Gloire de mon père, Le château de ma mère, et Le temps des secrets, où il y raconte son enfance provençale, avec un père instituteur et une mère couturière.

Après les livres, le cinéma. Marcel Pagnol a créé sa société de production pour produire lui-même l'adaptation de ses ouvrages. Ce fut le premier cinéaste à être élu à l'Académie française en 1946. Il s'est éteint loin de sa Provence, à Paris, en 1974, à 79 ans.

Google rend hommage à Marcel Pagnol Crédit : Capture Google