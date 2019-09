Felicity Huffman condamnée à 14 jours de prison

et AFP

publié le 13/09/2019 à 21:51

La sentence est tombée. Felicity Huffman, l'actrice célèbre pour son rôle dans la série Desperate Housewives, est condamnée à 14 jours de prison pour avoir versé 15.000 dollars (soit 13.583 euros) dans le but de falsifier les tests de sa fille aînée, Sofia, pour intégrer une prestigieuse université.

Au début du mois d'avril, l'actrice avait annoncé qu'elle décidait de plaider coupable et, reconnaissant ainsi avoir versé cette somme à un intermédiaire. Pour ces faits, l'actrice encourait une peine de vingt ans de prison et 250.000 dollars d'amende, malgré des excuses faites en publique.

"Dans mon désespoir d'être une bonne mère, je me suis convaincue que je ne faisais ça que pour offrir à ma fille une chance. Je me rends compte à quel point ce que j'ai fait était à l'opposé de ce qui est juste. J'ai enfreint la loi, déçu la communauté éducative, trahi ma propre fille et laissé tomber ma famille", avait-elle confié à travers une lettre remise au juge chargé de l'affaire.

Cette affaire qui a scandalisé l'Amérique va au-delà de l'actrice : 800 familles pourraient être concernées, et 33 parents ont déjà été inculpés pour ces mêmes faits. Parmi eux, seuls 13 ont accepté de plaider coupable. L'autre vedette de l'affaire, Lori Loughlin de "La fête à la maison", n'en fait pas partie. Au total, l'organisation criminelle à l'origine de cette affaire aurait reçu 25 millions de dollars de parents désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses telles que Yale, Georgetown, Stanford, l'université de Californie du Sud (USC), l'université du Texas, UCLA et l'université de Wake Forest. Felicity Huffman est la première à connaître sa peine.