EXCLU RTL - "Le Comte de Monte-Cristo" : dans les coulisses du blockbuster français de l'année

Ce jeudi 28 septembre, RTL vous emmène en exclusivité sur le tournage du plus gros film français de l'année : Le Comte de Monte-Cristo. Nous nous sommes glissés sur les coulisses de ce tournage de 76 jours à travers l'Île-de-France, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Malte et Chypre, pour un budget de 43 millions d'euros. Le Comte de Monte-Cristo est l'un des romans les plus célèbres d'Alexandre Dumas, qui a aussi signé Les Trois Mousquetaires et c'est d'ailleurs la même équipe de cinéma qui est aux commandes des deux projets.

Dimitri Rassam et Pathé produisent ce film, Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, qui avaient écrit Les Trois Mousquetaires, cette fois le réalise. Le Comte de Monte-Cristo raconte le destin tragique d'Edmond Dantès, jeune marin au début du XIXᵉ siècle. Trahi, emprisonné 14 ans, il revient se venger sous l'identité d'un mystérieux comte, après avoir mis la main sur un trésor fabuleux. C'est Pierre Niney qui endosse ce double rôle complexe avec, à la clé, de multiples transformations physiques.

"C'est à peu près 4h de préparation. C'est un travail de précision, avec des prothèses, des maquillages bien précis, dans un ordre bien précis. C'est vraiment un travail d'artisans et d'artistes total. On va essayer pour la première fois de proposer une expérience vraiment immersive et réaliste dans cette vengeance aux multiples visages", nous glisse l'acteur, qui a également pris des cours d'équitation, d'épée et d'apnée pour jouer ce personnage.



Le succès des films de cape et d'épée

Même pour les décors, c'est un tournage qui repose sur une mécanique absolument millimétrée. Le château de Monte-Cristo sera recréé façon puzzle, comme l'expliquent Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, les réalisateurs : "On a effectivement une pièce dans un château, une autre pièce dans un autre château, l'extérieur encore dans un troisième. C'est un Tetris qui était assez complexe, qui a demandé beaucoup de temps de préparation, mais qui à l'arrivée est visuellement une splendeur".

Ce Comte de Monte-Cristo est un nouveau pari pour ses producteurs, comme l'était d'ailleurs Les Trois Mousquetaires. Le public semble séduit par le retour de cette tradition du film d'aventure, jadis fleuron de notre cinéma. "Je pense qu'on a un savoir-faire. Ce sont pas les Marvel, c'est effectivement le grand film de cape et d'épée, mais aussi surtout, Monte-Cristo va encore plus loin psychologiquement. Les Français savent très bien faire ça. Monte-Cristo va sonder quand même les affres et les défauts de l'âme humaine et le côté obsessionnel que peut revêtir une vengeance et une soif de justice", souligne Pierre Niney.



Ce dernier, mais aussi Laurent Lafitte, Anaïs Demoustier ou Bastien Bouillon seront donc à l'affiche du Comte de Monte-Cristo, réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, en salles le 11 décembre 2024.