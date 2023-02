Pierre Niney va interpréter "Le comte de Monte-Cristo" dans un nouveau film au cinéma

Après notamment Jean Marais et Louis Jourdan, c’est Pierre Niney qui sera le nouveau visage d’Edmond Dantès, le héros tragique d’Alexandre Dumas dans Le comte de Monte-Cristo. Un jeune marin emprisonné à tort 14 années avant de s'évader et de bâtir sa vengeance grâce au trésor d’un abbé, compagnon d’infortune. À 33 ans, le comédien phare de la nouvelle génération du cinéma français, (aussi à l’aise dans Yves-Saint-Laurent que dans OSS 117), affirme vivre là un des projets les plus excitants de sa carrière.

Et de fait, Le Comte de Monte-Cristo, déjà prévu sur nos écrans pour le 23 octobre 2024, s’annonce comme une nouvelle épopée : 35 millions d’euros de budget, un tournage de 6 mois en France à partir de juillet prochain. L’idée de Pathé et du producteur Dimitri Rassam, (après l’aventure des Trois mousquetaires), c’est de continuer à explorer l’œuvre patrimoniale de Dumas en se donnant les moyens d’un cinéma d’action populaire et spectaculaire.

L'affiche du film "Le comte de Monte-Cristo" Crédit :

Le duo Alexandre de La Pattelière-Mathieu Delaporte, (auteurs-réalisateurs du film Le prénom et auteurs de Papa ou maman et des Trois mousquetaires), sera derrière la caméra pour diriger Pierre Niney et le reste d’un casting annoncé prestigieux qui sera révélé dans les prochaines semaines.

