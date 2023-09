"Euphoria" : Angus Cloud est mort d'une "overdose accidentelle"

Crédit : Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Angus Cloud est mort des suites d'un "mélange mortel de fentanyl, cocaïne, méthamphétamine et benzodiazépine dans ce qui est considéré comme une overdose accidentelle", a déclaré un médecin légiste, jeudi 21 septembre.

"Angus a souffert d'une intoxication aiguë liée à ce mélange de drogues", a précisé un porte-parole du département de médecine légale du comté d'Alameda, en Californie. Le comédien incarnait le trafiquant de drogue Fezco "Fez" O'Neill aux côtés de l'actrice Zendaya dans la série Euphoria, l'un des plus gros succès de HBO, récompensé à plusieurs reprises par des Emmy Awards.

Angus Cloud avait fait face au décès récent de son père et souffrait de problèmes de santé mentale, avait indiqué sa famille à l'annonce de son décès. "Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence", avait-elle déclaré.

Euphoria est une chronique sombre de la vie d'adolescents américains contemporains, pour qui la toxicomanie et la violence sexuelle font partie du quotidien. La production a été saluée par la critique, mais aussi vivement critiquée en ligne, accusée de glorifier la consommation de drogue.

La série avait permis à Angus Cloud d'obtenir son premier rôle. Il avait été repéré par un directeur de casting alors qu'il se promenait avec des amis dans les rues de Brooklyn, à New York.

