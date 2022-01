'Euphoria", saison 2 (OCS) : pourquoi la série avec Zendaya fascine-t-elle autant ?

Des pénis. De la drogue. De la violence. Ça y est, la saison 2 de la série Euphoria vient de commencer. La création de HBO diffusée en France sur OCS à raison d'un nouvel épisode par semaine vient de reprendre et c'est sans doute l'occasion de vous expliquer pourquoi cette série avec Zendaya fascine autant.



Euphoria est une adaptation libre de la mini-série télévisée israélienne du même titre, créée par Ron Leshem. La version américaine est co-produite par le rappeur Drake, elle est également basée sur la jeunesse de son créateur, Sam Levinson. On y suit les destins croisés d'une poignée d'adolescents qui gravite autour de notre héroïne incarnée par la star de Spider-Man et Dune : Rue Bennett (Zendaya).

La série est parfaitement contemporaine puisqu'elle navigue dans le quotidien et les codes de la Génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010). On y retrouve des thématiques universelles sur l'adolescence : la prise de risque, la délinquance, la recherche de soi, la sexualité, les amitiés, les amours, les drogues. La série explore aussi des sujets de la jeunesse américaine d'aujourd'hui en injectant une bonne dose de références que les plus de 20 ans pourraient avoir du mal à comprendre.

En parlant des "plus de 20 ans", il faut admettre qu'Euphoria mise sur un public assez restreint sur le papier. Pas trop vieux... mais aussi pas trop jeune. La série est particulièrement violente et ne rechigne jamais à montrer du sang, des corps nus et des événements traumatisants. Zendaya elle-même en marge de la diffusion du premier épisode de la saison 2 a publié un message de prévention invitant les plus jeunes à éviter de regarder Euphoria. Elle a aussi indiqué que de nombreux spectateurs pourraient mal digérer telle ou telle scène capable de réactiver des souvenirs traumatiques. Pourtant, la série charme bien au-delà de son public cible.

L'esthétique "Euphoria"

Dans ce premier épisode, on peut en effet voir des gens se faire menacer, des consommations de drogues dures, de nombreux pénis en gros plan (une rareté à la télévision puisqu'en général seuls les corps féminins ont droit à ce traitement), des coups de marteau dans des crânes... On est loin des intrigues légères des séries sur le lycée. En somme, on retrouve une forme de désenchantement générationnel qu'on avait déjà vu dans la série Skins par exemple. Ces ingrédients fonctionnent toujours et le succès public et critique d'Euphoria montre que le public n'est pas lassé par la recette.

Chaque personnage permet au showrunner de développer des thèmes sur l'adolescence aujourd'hui. Rue est victime de la drogue vit des rechutes constantes sur fond de pensées suicidaires, sa meilleure amie Jules permet d'évoquer les liens profonds qui unissent deux amies et le parcours d'une jeune femme trans. Kat découvre le pouvoir de son corps et de l'argent facile comme "cam girl". Nate est le beau gosse qui choisi la violence et le harcèlement comme mécanisme pour cacher ses doutes sur sa sexualité, il est le principal antagoniste de la série et permet d'évoquer les ravages de la culture masculine toxique. Fezco, le vendeur de drogues est aussi un ami sincère de Rue, sa cliente, et sert de chevalier blanc tragique quand il le faut...

Euphoria c'est aussi et surtout une esthétique. Le travail sur la lumière et les couleurs est l'une des signatures de la série. Les visages et les corps sont souvent baignés de lumières colorées artificielles. Les réalisateurs font preuve d'une audace toute particulière pour mettre en scène les émotions de Rue et les effets de la drogue et de la vie sur elle. On pourrait croire à une vision romantique et "cool" de l'usage des drogues mais la rudesse des dialogues et du scénario fait rapidement redescendre les spectateurs (et parfois les personnages) sur terre.