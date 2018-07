publié le 28/05/2017 à 17:50

Clap de fin pour la 70ème édition du Festival de Cannes. Après 10 jours de compétition, projections, photocalls et tapis rouges, The Square de Ruben Östlund a reçu la Palme d'or, Diane Kruge le Prix d'interprétation féminine dans In The Fade, tandis que Joaquin Phoenix a reçu le Prix d'interprétation masculine pour You were never really here. La soirée a débuté par la traditionnelle montée des marches très glamour, puis un nouveau discours très engagé et féministe de Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie.



Benjamin Biolay a ensuite interprété Volver, extrait de son nouvel album éponyme sur la scène du Palais des festivals. Le film 120 battements par minute de Robin Campillo, grand favori de la sélection officielle a reçu le Grand Prix sous un tonnerre d'applaudissements.

Joaquin Phoenix a fait forte impression en allant chercher son prix en baskets blanches, tandis que Diane Kruger a dédié son prix aux victimes des attentats terroristes.





Revivez la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes

20h17 - C'est fini pour la soirée de clôture de Cannes qui se déroule devant The Square, Palme d'or de la soirée.



20h16 - Le jury et les lauréats du 70e Festival de Cannes se retrouvent sur scène pour le traditionnel photocall de la fin de soirée.



20h09 - Pedro Almodóvar et Juliette Binoche remettent la Palme d'or pour The Square de Ruben Östlund.



20h05 - Will Smith va remettre le Prix spécial de la 70e édition du Festival de Cannes à Nicole Kidman. L'actrice absente remercie le jury dans un message vidéo, mais aussi les réalisateurs avec qui elle a travaillé.



20h01 - Le Grand prix du Jury est attribué à 120 battements par minute de Robin Campillo. Le réalisateur rend hommage à "ceux qui sont morts du Sida et ceux qui ont survécu".



19h58 - Le Prix de la mise en scène est décerné à Sofia Coppola pour Les Proies. La réalisatrice est absente, mais a rédigé un mot de remerciements.

19h54 - Le prix d'interprétation masculine est attribué à Joaquin Phoenix dans You were never really here de Lynne Ramsay. L'acteur partait de la scène sans son prix.



19h51 - Le prix d'interprétation féminine est remis à Diane Kruger pour In The Fade. Diane Kruger dédie son prix aux victimes des attentats terroristes.



19h46 - Le Prix du jury est décerné à Faute d'amour de Andreï Zviaguintsev. Il était favori de la compétition.



19h43 - Il y aura deux lauréats cette année pour le Prix du scénario : Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos et You were never really here de Lynne Ramsay. C'est la troisième récompense cannoise pour la réalisatrice.



19h38 - Benjamin Biolay arrive sur la scène pour interpréter Volver, extrait de son nouvel album éponyme.



19h35 - Retrouvez l'interview de la réalisatrice Leonor Serrail, Caméra d'or pour Jeune femme par notre équipe de Girls.fr.



19h33 - Le jury retrouve Monica Bellucci et Pedro Almodóvar sur la scène.



19h29 - Le prix spécial du court-métrage à Katto. La Palme d'or du court-métrage est attribuée à Xiao Cheng Er Yue.



19h24 - La Caméra d'or va être décernée par Sandrine Kiberlain, présidente du prix. Il revient à Jeune femme de Léonor Serraille.



19h21 - Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie prononce un nouveau discours engagé lors de la cérémonie de clôture. "Il est à espérer qu'à l'avenir beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place" a prononcé l'actrice sous un tonnerre d'applaudissements.

19h19 - Le comédien et humoriste Jean-Marc Thibault est décédé.



19h15 - Tout le monde est entré dans la salle du Palais des festivals. La cérémonie de clôture va bientôt commencer.



19h07 - Une dernière montée des marches très glamour pour cette 70e édition du Festival.

Diane Kruger et le réalisateur Fatih Akin à Cannes Crédits : James Gourley/Shutterst/SIPA | Date : 28/05/2017 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Diane Kruger et le réalisateur Fatih Akin à Cannes Crédits : James Gourley/Shutterst/SIPA | Date : La réalisatrice allemande Maren Ade et l'acteur américain Will Smith, tous les deux membres du jury. Crédits : Anne-Christine POUJOULAT / AFP | Date : Le réalisateur David Lynch, sa femme Emily Stofle et la productrice Sabrina Sutherland Crédits : Antonin THUILLIER / AFP | Date : L'actrice française Hafsia Herzi Crédits : Anne-Christine POUJOULAT / AFP | Date : 1 / 1 < > +

18h57 - Les 9 membres du jury arrivent sur les marches. Will Smith est accueilli par les applaudissements du public, tout comme Jessica Chastain.



18h49 - Selon notre envoyé spécial Stéphane Boudsocq si Diane Kruger (In the Fade) et le réalisateur Yórgos Lánthimos pour Mise à mort du cerf sacré sont de retour ce soir, "ce n'est pas par hasard".



18h45 - Quels sont les films favoris de Cannes 2017 ? Nos journalistes ont fait leur sélection de 120 battement par minute de Robin Campillo à Faute d'amour d'Andreï Zviaguintsev.



18h40 - Le dernier film projeté pour cette 70e édition du Festival de Cannes sera la Palme d'or, remise par Pedro Almodóvar, le président du jury.



18h35 - Guillaume Gallienne, Juliette Binoche et Benjamin Biolay, qui avait chanté avec Louane lors de la Cérémonie d'ouverture, vont remettre un prix ce soir. Faye Dunaway devrait être présente ce soir en tant qu'invitée d'honneur.



18h24 - Quels sont les 19 films en compétition pour cette 70e édition ?

"120 battement par minute", "L'amant double"... Les 19 films en compétition à Cannes 2017 Festival de Cannes 2017 : Desplechin, Haneke... quels films sont présentés ?

18h20 - Anthony Martin, notre envoyé spécial se trouve en haut des marches du Palais des Festivals. Les stars vont bientôt arriver, après les invités de la soirée. La montée des marches devrait se terminer à 19h. 6 prix seront remis, et le prix spécial pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes.



18h15 - Jean-Paul Belmondo est arrivé sur le tapis rouge pour la montée des marches.



18h10 - Selon Stéphane Boudsocq, notre journaliste cinéma : "Il y a un palmarès avec de vraies stars et une bonne nouvelle côté français" pour ce soir.



18h05 - 120 battements par minute de Robin Campillo, grand favori pour la Palme d'or a déjà reçu la Queer Palm le 27 mai au soir et le prix François Chalais 2017. D'autres prix ont été distribués avant la soirée de clôture : Un homme intègre de Mohammad Rasoulof (Un Certain Regard), Makala est grand prix de la semaine de la critique, Un beau soleil intérieur et L'amant du jour ex-aequo pour le prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs. Enfin, Visages, Villages d'Agnès Varda et de JR est primé avec l'Oeil d'or du meilleur documentaire et Good Time des frères Safdie a reçu le Cannes soundtrack.



17h55 - Nos envoyés spéciaux sont prêts à vous faire vivre cette soirée exceptionnelle depuis Cannes. Rendez-vous à 18 heures sur RTL.

17h45 -

Bienvenue sur le live de la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes.









RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.